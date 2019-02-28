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Новые газомоторные автобусы выйдут на маршруты в Хабаровске
Еще 12 машин, работающих экологичном виде топлива, вышли на маршруты в Хабаровске. Автобусы вместимостью в 78 пассажиров приобрел один из предпринимателей, обслуживающих городские маршруты. Транспорт соответствует стандартам доступной среды - оборудован пандусами и удерживающей системой крепления пассажира-инвалида. Машины производства КНР – низкопольные, выпущены с учетом дальневосточного климата.
За последние два года в обновление подвижного состава в краевом центре было вложено 1,2 миллиарда рублей. В основном это инвестиции коммерческих перевозчиков, а также средства городского бюджета.
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