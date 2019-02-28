Новые газомоторные автобусы выйдут на маршруты в Хабаровске

Еще 12 машин, работающих экологичном виде топлива, вышли на маршруты в Хабаровске. Автобусы вместимостью в 78 пассажиров приобрел один из предпринимателей, обслуживающих городские маршруты. Транспорт соответствует стандартам доступной среды - оборудован пандусами и удерживающей системой крепления пассажира-инвалида. Машины производства КНР – низкопольные, выпущены с учетом дальневосточного климата.

«Сегодня городские маршруты обслуживает 89 автобусов, работающих на газомоторном топливе. И практика в приобретении этого экологического вида транспорта будет продолжена», - отметил начальник профильного управления администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

За последние два года в обновление подвижного состава в краевом центре было вложено 1,2 миллиарда рублей. В основном это инвестиции коммерческих перевозчиков, а также средства городского бюджета.