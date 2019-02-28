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Около 120 крыш домов Хабаровска ждут очереди на ремонт
Краткосрочный план капитального ремонта сверстан в мэрии краевого центра. В этом году в него вошли 256 многоквартирных домов. Дополнительно приняли решение о замене лифтов, восстановлении фасадов, скатных кровель жильцы еще сорока высоток. На крыше «хрущевки» по улице Гагарина в поселке имени Горького рабочие монтируют стропильную систему. Для ее установки строителям пришлось полностью снести старую кровлю, которая более полувека защищала жильцов от непогоды.
Средняя стоимость замены кровли от 2 до 6 миллионов рублей. Для выполнения дорогостоящих работ, региональный оператор предоставляет собственникам рассрочку сроком до 15 лет.
Только в поселке имени Горького 10 домов в очереди на капитальный ремонт. После проведения аукционов строители начнут менять в них электропроводку, монтировать счетчики, восстанавливать фасады и прохудившиеся крыши.
Закончить ремонт кровли в «хрущевке» на улице Гагарина подрядчик обещает через две недели. При этом он дает 5 лет гарантии на выполненные работы.
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