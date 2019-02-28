Около 120 крыш домов Хабаровска ждут очереди на ремонт

Краткосрочный план капитального ремонта сверстан в мэрии краевого центра. В этом году в него вошли 256 многоквартирных домов. Дополнительно приняли решение о замене лифтов, восстановлении фасадов, скатных кровель жильцы еще сорока высоток. На крыше «хрущевки» по улице Гагарина в поселке имени Горького рабочие монтируют стропильную систему. Для ее установки строителям пришлось полностью снести старую кровлю, которая более полувека защищала жильцов от непогоды.

«При мягкой кровле не было доступа к вентиляционной системе. Сейчас она открыта, рабочие ее уже почистили, и в дальнейшем ее можно будет обслуживать»,- рассказывает директор управляющей компании Алексей Болванович.

Средняя стоимость замены кровли от 2 до 6 миллионов рублей. Для выполнения дорогостоящих работ, региональный оператор предоставляет собственникам рассрочку сроком до 15 лет.

«В прошлом году в Хабаровске было восстановлено 80 крыш в жилых помещениях, в этом в краткосрочный план включены 119 домов, но это не окончательная цифра: сегодня объявлен аукцион на ремонт еще 6 кровель в МКД»,- заявила директор НКО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» Алена Сидорова.

Только в поселке имени Горького 10 домов в очереди на капитальный ремонт. После проведения аукционов строители начнут менять в них электропроводку, монтировать счетчики, восстанавливать фасады и прохудившиеся крыши.

«Постановлением администрации Хабаровска в краткосрочный план включены 256 домов. В них в этом году будет произведен капитальный ремонт на общую сумму свыше 670 миллионов рублей. Дополнительно в этот список внесен еще 41 дом»,- рассказала заместитель начальника городского управления ЖКХ Мария Кущ.

Закончить ремонт кровли в «хрущевке» на улице Гагарина подрядчик обещает через две недели. При этом он дает 5 лет гарантии на выполненные работы.