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Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за задымления
За прошедшие сутки в краевом центре зарегистрировано 15 пожаров, связанных с палами прошлогодней травы. Возгорания фиксируются в Бикинском и Вяземском районах, на территории Еврейской автономной области, соседнего Китая. По последним данным на севере Поднебесной действует 450 пожаров.
По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадков в ближайшее время не ожидается.
Из-за сильного дыма в школах Хабаровска отменены уроки физкультуры на улице: занятия проводятся в спортивных залах. Врачи советуют горожанам ограничить пребывание на открытом воздухе, а, если такой возможности нет, то использовать медицинские маски или респираторы. Задымление воздуха опасно для людей с сердечно-сосудистыми, лёгочными и аллергическими заболеваниями, вредно для беременных и новорождённых.
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