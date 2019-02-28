Режим повышенной готовности введен в Хабаровске из-за задымления

За прошедшие сутки в краевом центре зарегистрировано 15 пожаров, связанных с палами прошлогодней травы. Возгорания фиксируются в Бикинском и Вяземском районах, на территории Еврейской автономной области, соседнего Китая. По последним данным на севере Поднебесной действует 450 пожаров.

«Утром 28 февраля в Хабаровске и Хабаровском районе природных возгораний не было зарегистрировано. Минувшим днем палы травы зафиксированы в Краснофлотском, Индустриальном, Железнодорожном районах города. Сильный пожар произошёл на Большом Уссурийском острове. МЧС прогнозируется ухудшение пожароопасной обстановки. Из-за дыма плохая видимость на дорогах», - рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов.

По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадков в ближайшее время не ожидается.

Из-за сильного дыма в школах Хабаровска отменены уроки физкультуры на улице: занятия проводятся в спортивных залах. Врачи советуют горожанам ограничить пребывание на открытом воздухе, а, если такой возможности нет, то использовать медицинские маски или респираторы. Задымление воздуха опасно для людей с сердечно-сосудистыми, лёгочными и аллергическими заболеваниями, вредно для беременных и новорождённых.