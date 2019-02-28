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Семь скверов в Хабаровске благоустроят
В краевом центре утверждена концепция программы «Формирования современной городской среды на 2019 год». Главный художник краевого центра Сергей Пеньков предложил разработать проект дальнейшей реконструкции парка «Динамо» и сквера имени Орджоникидзе, но начало работ по благоустройству этих территорий отложить на следующий год.
В этом году на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» выделено 80 миллионов рублей. Средства будут направлены на проектно-изыскательские работы в парке «Динамо» и в сквере Орджоникидзе, а также на приведение в порядок семи зеленых территорий Хабаровска - скверов, расположенных в районе улиц Тихоокеанской (возле памятника «Бронекатер-302»), Карла-Маркса – Краснодарской, Запарина 137, на Уссурийском Бульваре (сквер УВД), перед управлением завода имени Горького, а также в районе Матвеевского шоссе.
Эти общественные территории выбраны из реестра, подготовленного на основе предложений хабаровчан.
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