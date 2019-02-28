Семь скверов в Хабаровске благоустроят

В краевом центре утверждена концепция программы «Формирования современной городской среды на 2019 год». Главный художник краевого центра Сергей Пеньков предложил разработать проект дальнейшей реконструкции парка «Динамо» и сквера имени Орджоникидзе, но начало работ по благоустройству этих территорий отложить на следующий год.

«По опыту реконструкции парка «Динамо», пройдя все конкурсные и подготовительные процедуры, подрядчики заходят на объект в сентябре-октябре и заканчивают работу в декабре. Мы решили уйти от этой практики. Оптимальный вариант – произвести проектно-изыскательные работы на территории и подготовить проект реконструкции в текущем году, а уже в 2020-м, при выделении финансирования, начинать активно действовать. Условия программы позволяют это сделать», - рассказал Сергей Пеньков.

В этом году на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» выделено 80 миллионов рублей. Средства будут направлены на проектно-изыскательские работы в парке «Динамо» и в сквере Орджоникидзе, а также на приведение в порядок семи зеленых территорий Хабаровска - скверов, расположенных в районе улиц Тихоокеанской (возле памятника «Бронекатер-302»), Карла-Маркса – Краснодарской, Запарина 137, на Уссурийском Бульваре (сквер УВД), перед управлением завода имени Горького, а также в районе Матвеевского шоссе.

«Эти территории предполагают благоустройство без сложных строительно-монтажных работ. Поэтому после составления сметной документации и согласований, подрядчики смогут в короткие сроки облагородить скверы. 5 территорий мы укомплектуем «умными остановками», потому что зеленые зоны находятся рядом с городскими трассами. В скверах будут обустроены зоны для семейного и активного отдыха, скамейки, тротуары, появится декоративное ограждение, освещение и озеленение», - рассказал Сергей Пеньков.

Эти общественные территории выбраны из реестра, подготовленного на основе предложений хабаровчан.