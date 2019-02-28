Сергей Кравчук : “Если в автобусе не работает валидатор - проезд за счет перевозчика”



В администрации Хабаровска прошло совещание с пассажирскими перевозчиками, где подробно разобрали утренний инцидент в автобусе 14 маршрута. На оперативное совещание были приглашены, в том чесле собственники автобуса 14 маршрута, из салона которого утром водитель выглан детей. Поводом такого поведения водителя стал не работающий валидатор - он был разряжен и подростки не смогли оплатить проезд в общественном транспорте по безналичному рассчету, а наличных денег при себе у них не оказалось.



“Я считаю, что произошел вопиющий случай. То, что в автобусе по каким-либо причинам не работает валидатор, исключительно проблема перевозчика. Ранее об этом уже говорилось - проезд пассажира в таком случае оплачивает сам владелец маршрута. Речь здесь идет о здоровье и безопасности детей. Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей”, - прокомментировал ситуацию Сергей Кравчук.

В свою очередь перевозчик уже провел собственную проверку, где подтвердились данные факты. Перед подростками он готов извиниться и компенсировать причинненные неудобства. Также владелец автобуса добавил, что он уже принял решение об увольнении водителя.

В ходе совещания также было дано поручение разместить в каждом автобусе объявления, говорящие о том, что в случае неисправности валидатора проезд - бесплатный.