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Сергей Кравчук : “Если в автобусе не работает валидатор - проезд за счет перевозчика”
В администрации Хабаровска прошло совещание с пассажирскими перевозчиками, где подробно разобрали утренний инцидент в автобусе 14 маршрута. На оперативное совещание были приглашены, в том чесле собственники автобуса 14 маршрута, из салона которого утром водитель выглан детей. Поводом такого поведения водителя стал не работающий валидатор - он был разряжен и подростки не смогли оплатить проезд в общественном транспорте по безналичному рассчету, а наличных денег при себе у них не оказалось.
В свою очередь перевозчик уже провел собственную проверку, где подтвердились данные факты. Перед подростками он готов извиниться и компенсировать причинненные неудобства. Также владелец автобуса добавил, что он уже принял решение об увольнении водителя.
В ходе совещания также было дано поручение разместить в каждом автобусе объявления, говорящие о том, что в случае неисправности валидатора проезд - бесплатный.
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