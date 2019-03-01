Для хабаровчанок вырастили 16 тысяч тюльпанов

16 тысяч тюльпанов пяти сортов («Яркое золото» - желтые, «Оранжевая Карола» - оранжевые, «Барселона» - розовые, «Сильная любовь» - страстные красные, «Белая звезда» - белоснежные, необычной формы) озеленители МБУ «Горзеленстрой» уже срезают для реализации жителям краевого центра в канун 8 Марта.

Флористы срезают цветы, тщательно упаковав, помещают их в холодильники с температурой +2 градуса Цельсия, в емкости с ледяной водой – «доходить до кондиции» и дожидаться своих покупателей. В праздничный день хабаровчанки получат яркие тюльпановые букеты, которые, при должном уходе, будут радовать их не один день.

Как отметила ландшафтный дизайнер «Горзеленстроя» Алена Луценко, в прошлом году горожане уже оценили по достоинству тюльпаны от местного производителя, да так, что в текущем году озеленители увеличили их посадки на 3 тысячи штук.

«Луковицы мы закупили в Голландии, хранили в соответствии со всеми требованиями к освещению, влажности и температуре воздуха. Выгоняли ростки, высаживали в грунт, холили и лелеяли весь февраль. Ни одна луковица у нас не пропала: все дали сильные ростки, на которых сейчас набирают цвет плотные бутоны. К Международному женскому дню они будут в самой красе. Еще с января предприятия краевого центра начали делать заказы на букеты для своих сотрудниц, а сейчас городские джентльмены спешат подать заявки на душистые подарки для дам своего сердца. Надеемся, на сей раз цветов хватит всем», - сказала она.

Специалисты рассказали о том, как продлить хранение этих цветов.

«В этом году мы выбирали сорта тюльпанов с более крупным цветочным бокалом – более 5 сантиметров, и высоким стеблем (40-60 см). Для того чтобы срезанные цветы «прожили» в вазе подольше, необходимо убрать их подальше от яркого света, каждый день подрезать стебель и менять в сосуде воду, добавляя в нее лед или снег», - рассказала мастер тепличного хозяйства Нелли Иванова.

Ко дню Весны и Красоты «Горзеленстрой» предложит жителям Хабаровска не только «голландское чудо», но и другие экзотические цветы, высаженные в кашпо: гиацинты, розы, хризантемы, гвоздику-травянку, эхиверию, редкие виды колеусов. Стоит отметить, что цена на хабаровские тюльпаны, как и раньше, остается вполне демократичной: 75 рублей за цветок вместе с упаковкой. Предварительные заказы на букеты еще принимаются по телефонам: 78-44-95 и 78-44-93.



