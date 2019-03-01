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Расследование пожара в центре Хабаровска продолжается
В Хабаровске продолжается расследование уголовного дела по факту гибели женщины и 4-летнего ребенка во время пожара. Напомним, ночью 6 февраля 2019 года произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, расположенном в Центральном районе г. Хабаровска. Погибла молодая женщина, 1989 года рождения, и ее четырехлетний сын. Наиболее вероятной причиной возгорания является неисправность электропроводки.
Для установления всех обстоятельств произошедшего следствием проводится комплекс процессуальных действий, в том числе назначены судебно-медицинские, генотипоскопические и пожарно-техническая судебные экспертизы.
Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению пожара. Установлено, что возгорание произошло в деревянном двухэтажном многоквартирном доме, 1935 года постройки, который согласно постановлению Администрации г. Хабаровска признан аварийным и подлежащим к сносу. В результате возгорания дом полностью разрушен.
На момент пожара в доме проживало около 40 человек (более 10 семей). Расследование уголовного дела продолжается.
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