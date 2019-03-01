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Появился справочник о городах и селах Хабаровского края
Первый том справочника «Административно-территориальное устройство Хабаровского края. 1938 - 2018 гг.» издан в регионе. В нём представлена информация об основании и территориальных границах населенных пунктов края, сопровождающаяся современным картографическим материалом. Всего будет издано три тома.
Справочник содержит обобщенную официальную информацию, представленную в хронологической последовательности, об изменениях в административно-территориальном устройстве Хабаровского края с момента его образования и по сегодняшний день. В первом томе опубликованы документально подтверждённые архивными документами сведения о шести городах краевого подчинения: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Советская Гавань. Кроме того, в нем можно найти сведения о поселениях следующих районов: Амурский, Аяно-Майский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский и Комсомольский.
По информации пресс-службы правительства региона, подготовленный архивистами справочник предназначен как для работников органов государственной и муниципальной власти, статистики, так и для всех, кто интересуется историей Хабаровского края. Высокую оценку издание уже получило от представителей науки и краеведов. Материалы, представленные в книге, в том числе предназначены для использования преподавателями высших учебных заведений Дальневосточного региона при разработке специальных курсов по Отечественной и региональной истории.
Книга отпечатана тиражом 500 экземпляров. Весь он будет распространен по муниципальным районам, городским округам, а также крупным высшим учебным заведениям и библиотекам. Сейчас составители работают над вторым и третьим томами, которые будут изданы в 2019 и 2020 годах соответственно. Учитывая востребованность, размеры тиража будущих изданий пересмотрят. Кроме того, уже в этом году на сайте Государственного архива Хабаровского края появится электронная версия первого тома.
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