Завершился рекрутинг кандидатов в волонтеры для чемпионата World Skills Kazan 2019

Рекрутинговая кампания ресурсного центра завершила работу по отбору волонтеров для 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года, который пройдет в Казани этим летом. Такой чести удостоился не каждый субъект России, ресурсный центр расположился в Хабаровске этой осенью. Годом ранее, в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов 20 октября 2017 года, был дан старт подачи заявок для волонтеров Чемпионата.

На данный момент, все подсчеты завершены - в центр поступило 467 заявок, большинство, которых от жителей Хабаровского края - 403 анкеты. Другие заявки поступили из Чукотского Автономного Округа, Магаданской области, Камчатского края и Сахалина.

Всего, на чемпионат волонтерами отправится 25 человек от ресурсного центра, но пока, неизвестно кто именно эти счастливчики.

- Всем кандидатам нужно набраться терпения и ждать, в скором времени, все получат письма с положительным или отрицательным ответом, а компетентный тренер начнет обучение волонтеров Всемирного чемпионата WorldSkills – говорит Сергей Морозов, руководитель рекрутингового центра.

Напомним, что чемпионат WorldSkills Kazan 2019 – главное международное событие 2019 года в России, которое пройдёт в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1 600 конкурсантов из более 60 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.