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Завершился рекрутинг кандидатов в волонтеры для чемпионата World Skills Kazan 2019
Рекрутинговая кампания ресурсного центра завершила работу по отбору волонтеров для 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года, который пройдет в Казани этим летом. Такой чести удостоился не каждый субъект России, ресурсный центр расположился в Хабаровске этой осенью. Годом ранее, в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов 20 октября 2017 года, был дан старт подачи заявок для волонтеров Чемпионата.
На данный момент, все подсчеты завершены - в центр поступило 467 заявок, большинство, которых от жителей Хабаровского края - 403 анкеты. Другие заявки поступили из Чукотского Автономного Округа, Магаданской области, Камчатского края и Сахалина.
Всего, на чемпионат волонтерами отправится 25 человек от ресурсного центра, но пока, неизвестно кто именно эти счастливчики.
Напомним, что чемпионат WorldSkills Kazan 2019 – главное международное событие 2019 года в России, которое пройдёт в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие более 1 600 конкурсантов из более 60 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.
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