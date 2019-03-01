Хабаровский тхэквондист стал призером Всероссийского турнира

Около 2 тысяч спортсменов со всей России, а также Узбекистана, Киргизстана, Армении и Белоруссии собрались на Всероссийском турнире по тхэквондо ВТ «Патриот». Хабаровский край представляли 8 спортсменов, и только Тимофей Киселев смог пробиться в призовую тройку.

Тимофей взял на этих соревнованиях бронзу, но я считаю, что это хороший результат. Ведь его противниками были уже опытные спортсмены, а сам Тимофей еще в некотором роде новичок. Постоянно занимается тхэквондо он всего 2 года, раньше он тоже посещал секцию, но ему пришлось уйти на некоторое время из-за проблем со здоровьем. Сейчас у него пока желтый пояс с зеленной полоской, его он добился благодаря своим стараниям. Тимофей вообще очень старательный, ответственный, трудолюбивый мальчик, - рассказала тренер юного спортсмена Наталья Елизарова.

Для 12-летнего Тимофея такие масштабные соревнования - первые в спортивной карьере. Его тренер отмечает, что после работы над ошибками они будут готовы покорять и новые вершины.