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Хабаровский тхэквондист стал призером Всероссийского турнира
Около 2 тысяч спортсменов со всей России, а также Узбекистана, Киргизстана, Армении и Белоруссии собрались на Всероссийском турнире по тхэквондо ВТ «Патриот». Хабаровский край представляли 8 спортсменов, и только Тимофей Киселев смог пробиться в призовую тройку.
Для 12-летнего Тимофея такие масштабные соревнования - первые в спортивной карьере. Его тренер отмечает, что после работы над ошибками они будут готовы покорять и новые вершины.
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