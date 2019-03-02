Третьего июня жителям Хабаровского края отключат аналоговое телевидение

Жителям Хабаровского края доступен просмотр 2-х мультиплексов, включающих 20 обязательных федеральных телеканалов в высоком качестве. Все объекты цифрового телевещания в регионе были запущены в эксплуатацию в декабре прошлого года. Списки населенных пунктов края, в которых принимается сигнал цифрового эфирного телевещания и где он отсутствует, размещены здесь.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, не все граждане могут разобраться, какой именно сигнал принимает их телевизор.

- Чтобы определить какой канал вы смотрите, к логотипам аналоговых версий добавлена буква «А». Если при этом вам доступен еще один такой же телеканал, но без буквы – то вы принимаете и цифровой, и аналоговый сигналы. Если нет, то вам необходимо выяснить поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года, данные об этом должны быть прописаны в инструкции по эксплуатации, - пояснил министр информационных технологий и связи края Кирилл Берман.

Он также уточнил, что в случае, если телевизор принимает только аналоговый сигнал, потребуется цифровая приставка. Её можно приобрести в магазинах бытовой техники. В январе этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подписало Меморандум с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику. Согласно договоренностям, в точках продаж обеспечат наличие оборудования для приема сигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах. В Хабаровском крае приставки можно приобрести по цене от 799 рублей. Адреса торговых точек, в которых продаются приставки, во вложении.

В министерстве информационных технологий и связи края особо подчеркнули, что гражданам, подключившим кабельное телевидение, ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не нужно, так как вещание 20 обязательных телеканалов осуществляется в сетях кабельных операторов. То же самое касается пользователей, установивших спутниковое оборудование.

Получить всю необходимую информацию можно по телефону круглосуточной «горячей линии» 8 800 220 20 02 (звонок бесплатный), а также на специализированном сайте смотрицифру.рф.