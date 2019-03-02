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Школьникам Хабаровского края проводят "Уроки цифры"
В рамках Всероссийской образовательной акции «Уроки цифры» ученики 1-11 классов получают цифровые навыки и учатся основам программирования. В течение года запланировано пять тематических занятий. Первое по теме "Программирование и сквозные компетенции цифровой экономики" уже состоялось в декабре 2018 года. Данный урок был проведен в 260 школах края для 11 тыс. восьмиклассников. Большинство учащихся с легкостью выполнили задания. По итогам акции всем учащимся были выданы сертификаты участника, независимо от степени выполнения заданий.
В эти дни в образовательных учреждениях проходит второй урок. Его тема - «Искусственный интеллект и машинное обучение». Для каждого возраста своя версия урока. Так, ученики с первого по восьмой класс будут обучать робота трудиться в зоопарке – давать ему команды и исправлять ошибки, если он, например, решит покормить собак кошачьим кормом. Ребята с девятого класса и старше узнают о тонкостях работы с искусственным интеллектом: научатся настраивать нейронные сети, улучшать их модели.
Попробовать свои силы можно не только на самом «Уроке цифры», но и онлайн. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на официальном портале проекта урокцифры.рф есть задания и вся подробная информация, которая может пригодиться школьникам, учителям и родителям. «Уроки цифры» пройдут в крае с 25 февраля по 8 марта 2019 года.
Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Всероссийская образовательная акция в крае проводится при поддержке регионального правительства.
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