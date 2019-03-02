В Хабаровском крае выбрали лучшие народные дружины

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса среди общественных помощников полиции в охране общественного порядка. В нем приняли участие добровольные формирования из большинства районов региона. Работу активистов оценила комиссия экспертов. Жюри выбрало «Лучшую народную дружину», «Лучшего народного дружинника» и «Лучшего участкового уполномоченного полиции по взаимодействию с народными дружинами».

Общественники из Амурска признаны «Лучшей дружиной». Команда активистов участвовала в конкурсе впервые и сразу выбилась в лидеры. Их наградили вымпелом и ценным подарком. Командир добровольческого формирования из Хабаровска Диана Шурыгина завоевала звание лучшего дружинника и денежную премию в размере 40 тысяч рублей. Также премии по 30 тысяч рублей получили лауреаты конкурса Иван Соболев, Валерий Крылов и Егор Тумачков из Комсомольска-на-Амуре, Ульчского и Хабаровского района соответственно. Звания лучшего участкового удостоен Александр Нетребенко – сотрудник МВД РФ по району им. Лазо.

- Этот год особенный, юбилейный. 2 марта мы отмечаем 60 лет с момента образования народных дружин в России. Общественные помощники вносят весомый вклад в охрану порядка и предотвращение правонарушений. Вместе с сотрудниками МВД они обеспечивают безопасность массовых мероприятий, участвуют в профилактических рейдах, посещают неблагополучные семьи, проводят воспитательную и профилактическую работу. А ежегодный конкурс позволяет не только отметить лучших из лучших, но и популяризировать добровольческое движение в регионе, - отметил на церемонии награждения и.о. первого заместителя начальника главного управления по взаимодействию с правоохранительными органами губернатора и правительства края Максим Гринев.

На сегодняшний день в крае действуют 150 народных дружин численностью 1475 человек. В прошлом году в региональный реестр включены 7 новых добровольных формирований по обеспечению правопорядка общей численностью 124 человека.