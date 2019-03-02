В Хабаровске благоустроят еще тридцать пять дворов

Дизайн-проекты придомовых территорий утвердила общественная комиссия в ходе заседания по вопросам реализации программы «Формирование современной городской среды».

«На ремонт дворов в муниципальной казне заложено 36 миллионов рублей. Мы ожидаем также финансовую поддержку из бюджета Хабаровского края, и тогда список дворовых территорий, куда этим летом придут строители, будет увеличен», - рассказал начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска Анатолий Климочкин.

После утверждения дизайн-проектов, будет сформирована сметная документация, проведен конкурс и определен подрядчик.

«На любом этапе работ на дворовой территории собственники вправе контролировать процесс. При возникновении спорных ситуаций обращения необходимо будет направить в городское управление ЖКХ. Весь процесс реализации проектов будут контролировать члены общественной комиссии и специалисты технического надзора», - обратилась к участникам заседания вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро.

В городе с начала действия федеральной программы «Формирование современной городской среды» отремонтировано свыше 120 придомовых территорий. Всего же в национальный проект с 2017 по 2022 годы включено хабаровских 274 двора.