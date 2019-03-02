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В Хабаровске благоустроят еще тридцать пять дворов
Дизайн-проекты придомовых территорий утвердила общественная комиссия в ходе заседания по вопросам реализации программы «Формирование современной городской среды».
После утверждения дизайн-проектов, будет сформирована сметная документация, проведен конкурс и определен подрядчик.
В городе с начала действия федеральной программы «Формирование современной городской среды» отремонтировано свыше 120 придомовых территорий. Всего же в национальный проект с 2017 по 2022 годы включено хабаровских 274 двора.
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