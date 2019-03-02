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Проект «Ветеранское такси» готов принять волонтеров
Четыре года назад он вместе с единомышленниками решил возить ветеранов Великой Отечественной войны круглый год совершенно бесплатно. Последний пункт принципиально соблюдался во всех аспектах: волонтеры не создавали НКО, не подавались на гранты, ничего у государства не просили.
Единственное, что требовалось от пассажиров, – оставлять заявки не менее чем за сутки до поездки. Все водители проекта работали, поэтому было необходимо загодя создать временное «окно».
Но, как признается руководитель «Ветеранского такси», лучшей наградой для активистов являлись слова благодарности от пожилых воинов. Это невероятно мотивировало и окрыляло. Ветеранов по их просьбе возили не только на встречи однополчан, но и по бытовым делам – на дачу, в магазин, в поликлинику.
Иногда волонтеры сами угощали ветеранов. Девушки пекли пирожные на праздники, члены хабаровского автоклуба Lexus скинулись и купили ветеранам огромные продуктовые наборы. У одного из сотовых операторов удалось выбить запоминающийся короткий номер, чтобы пассажирам было проще связаться с диспетчером.
Время неумолимо
Проект «Ветеранское такси» вскоре появился и в Комсомольске-на-Амуре. Сама по себе идея была не нова – аналогичные инициативы воплощались и в других городах России. Хабаровские водители поддерживали связь со своими единомышленниками и обменивались с ними опытом.
Про волонтеров снимали телевизионные репортажи и писали в газетах (включая нашу). Они получали благодарственные письма от чиновников. Однако потом начались трудности. И связаны они с явлением, над которым мы, увы, не подвластны. Время. Оно неумолимо течет, и ветеранов становится все меньше и меньше…
Тем не менее ребята намерены продолжать заниматься социальным проектом насколько хватит сил и времени. Они рады принять в свои ряды новых волонтеров. Бывает, что ветерану необходимо куда-то съездить днем в будний день. А если все активисты заняты, приходится (и это самое грустное) отказывать пожилому человеку. Увеличение числа добровольцев решит эту проблему. На мой вопрос, может ли государство все же как-то поспособствовать проекту, Владимир Абрамкин ответил следующее.
Что же касается «экспансии» проекта в другие дальневосточные города, то здесь самое главное, продолжает автор инициативы, чтобы люди «заразились» идеей, как когда-то «заразились» они. Дальше уже проще.
P.S. Телефон Владимира Абрамкина: +7-924-202-09-15.
Андрей Канев
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