Сколько раз можно пускать с молотка одну и ту же правительственную яхту?



Еще в октябре прошлого года жители Хабаровского края вздохнули с облегчением: наконец-то новый глава региона Сергей Фургал решил избавиться от "роскошного" наследия былой власти - правительственной яхты "Виктория". Это, кстати, было одно из первых его заявлений на "губернаторском мостике". Инициативу мгновенно подхватили региональные телеграм-каналы и социальные сети. "Торги объявлены!", "Проклятая яхта уходит с молотка!", "Продано!" - изо дня в день твердили домашние аналитики и блогеры. Чуть позже волна спала, унося с собой обломки фантазий о разгульных речных гулянках с медведями (они хорошо ассоциируются с "Единой Россией") и услужливых стюартах.

Как же мы были удивлены, когда буквально вчера обнаружили на сайте правительства объявление о продаже той самой яхты. Мистика, подумалось сразу. Их было две? Или, может, та самая "Виктория" вернулась обратно, подобно сказочному коту, проданному на рынке? Перезагрузили компьютер, вновь открыли сайт. "Открытый аукцион назначен на 26 марта на электронной площадке www.roseltorg.ru", - упрямо твердил окаянный монитор.

- Невозможно же подвести корму к носу, - подумали мы и, вероятно, ошиблись. Ведь начальная стоимость судна составляет 60 миллионов 400 тысяч рублей. При этом эксперты заверяют, что за такие деньги ее может купить разве что сумасшедший. Причем весьма богатый. А эти два фактора в одном человеке сходятся немногим чаще, чем корма и нос. Ее "красная" цена, якобы, ограничивается миллионами двадцатью. И то, знаете ли... Ведь и на обслуживание уйдет еще миллиона полтора в год. Однако, как говорится, есть нюанс. И его можно "правильно" использовать. Высока вероятность, что яхта останется в правительственном доке еще на долгое время. Но, уходя на дно после неудачных аукционов, она способна раз за разом всплывать на волне борьбы с роскошью. Этакий неисчерпаемый сосуд, вечный двигатель пиар-машины.

Ну а если серьезно, то всякие неурядицы преследуют "Викторию" с момента ее появления в нашей акватории. На балансе правительства края она появилась еще во времена первого губернатора - Виктора Ишаева. Как рассказал нам очевидец очевидца, при первом же испытательном выходе на Амур у яхты сработала автоматика и заглушила ее мотор. Это случилось из-за мелководья. Оказалось, на судне установлена специальная защита от посадки на мель. Все бы ничего, но на палубе в этот момент находился сам Виктор Иванович. Неудачный речной круиз Виктора Ишаева стал причиной страшной головной (и не только) боли его подчиненных. В первую очередь - ответственных за приобретение яхты. Но тут, как в сказке, на помощь важным чинам пришел простой русский мужик - моторист, который с помощью многообразия лексики и инструментов умудрился отключить защиту. "Виктория" стала пригодна для передвижения по Амуру. Интересно, если бы яхту приобрели в эпоху Шпорта, ей присвоили бы имя "Слава"?

Если вы вдруг решили приобрести яхту, то прием заявок от потенциальных покупателей ведется до 18:00 20 марта 2019 года. Подробная информация о приватизации имущества опубликована на официальных сайтах torgi.gov.ru, khabkrai.ru и fondim27.ru. Торопитесь, времени до завершения аукциона осталось не так много!





Ульяна Харитонова



















