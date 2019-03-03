«Аркаим» в Хабаровском крае остановил работу

«Компания «Новый лес» — предприятие, которое по согласованию с кредиторами вело на оборудовании «Аркаима» производственную деятельность, — с 1 марта прекратило свою деятельность, несколько дней назад они уведомили своих работников об этом», — сказал представитель администрации, уточнив, что на предприятии было задействовано около 700 человек. Причины остановки в администрации не назвали.