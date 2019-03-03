Газпром обещает жителям Хабаровского края связь на высоких скоростях



Высокоскоростной доступ ко Всемирной паутине обещают всерьез и надолго, для всех и каждого, в любых, даже самых дальних и малонаселенных поселках. И все благодаря тому, что в 2017 году правительством Хабаровского края заключено соглашение о сотрудничестве с одним из двух российских национальных спутниковых операторов – АО "Газпром космические системы". Уже в первом квартале 2019 года планируется инвестировать в это нужное дело порядка 35 миллионов рублей. Все для того, чтобы устранить цифровое неравенство в регионах Дальнего Востока.

По словам Юлии Бабкиной, начальника управления по работе с клиентами АО "Газпром космические системы", новый суперпровайдер готов обеспечить устойчивую сотовую связь и широкополосной доступ в Интернет. «Уже сейчас благодаря нашим спутникам серии «Ямал» мы охватываем нашими услугами всю территорию России. Причем мы обеспечиваем нашим клиентам солидные скорости передачи данных - до 20 Мбит/с к абоненту и до 1 Мбит/с от клиента», - рассказывает Юлия Бабкина. Это не просто «цифры с потолка» - все скорости реально протестированы. «Мы столкнулись с проблемой - молодые, высококвалифицированные специалисты не соглашались ехать даже на большую зарплату в благоустроенные поселки со всей инфраструктурой по причине отсутствия там устойчивого доступа к Интернету», - уточняет специалист АО "Газпром космические системы".

Для коммерсантов есть свои фишки. Так, при подключении кассовых аппаратов через спутниковый терминал обеспечивается прием к оплате платежных карт, передача фискальных данных, работа в системе ЕГАИС. В реальности такая система была длительное время протестирована в филиале ООО «Газпром питание» на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, что на полуострове Ямал. И все это удовольствие за каких-то полторы тысячи в месяц. При стоимости терминала 40 тысяч рублей суммы не такие уж большие. Федеральный закон №54 обязал все торговые предприятия с 1 июля 2017 года передавать данные с кассовых аппаратов в режиме онлайн. Таким образом, есть надежда на оживление торговли «на северах». Как отметил Дмитрий Стремилов, и.о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края, в первую очередь спутниковый Интернет от «Газпрома» востребован в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах, где отсутствуют наземные каналы связи: «Уж очень там разрозненно люди живут!». «Мы готовы обеспечивать своими услугами даже те населенные пункты, где проживает менее 100 человек», - объявила Юлия Бабкина.

Современные технологии от «Газпрома» позволяют не только в Интернете качественно зависать на скоростях до 15 Мбит/с, но и при использовании мини базовых станций сотовой связи обеспечить одновременно от 8 до 32 голосовых соединений. Монтаж и настройку оборудования может сделать любой технически грамотный специалист. «А наша служба технической поддержки всегда готова прийти на помощь», - подвела итог Юлия Бабкина.

Жаль только, что время жизни спутников серии «Ямал» составляет 15-17 лет, после чего требуется обновлять космическую группировку. Сейчас связь без брака от «Газпрома» обеспечивают три спутника, в мае текущего года запланирован запуск еще одного, новейшей конструкции. Он будет работать в новом диапазоне частот.



С верой в безграничные возможности техники

Эдуард Попов