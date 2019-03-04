Можно ли в Хабаровске найти мирный атом в свободном доступе?



Комплекс зданий производственного геологического объединения «Таежгеология» на окраине Хабаровска. Некогда охраняемая территория, где проводились исследования ураносодержащих руд, сейчас открыта всем и каждому.

В СССР, после 40-х годов прошлого века, когда появилась потребность в получении материалов для атомной энергетики и развития ядерных военных программ, было создано множество геологоразведочных организаций. «Таежгеология» была одним из таких: занималась поиском урановых, редкоземельных и драгоценных руд на Дальнем Востоке. Развитие мирных АЭС затормозил Чернобыль, ядерное вооружение было значительно сокращено после распада СССР. Это было начало конца «Таежгеологии»… Но не осталось ли после нее «ядовитого» наследства?



Блеск…

При советской власти контора жила очень хорошо. Большая территория - порядка 6 гектаров на окраине города, пятиэтажное здание управления, бетонированная открытая стоянка для спецтехники, мастерская, транспортный цех (он же гараж и ремонтный цех), склад хранения радиоактивных материалов, защитное сооружение, склады. Был еще и ремонтный цех управления производственно-технического обеспечения и комплектации.

Страна не жалела ни сил, ни резервов на структуры, подобные «Таежгеологии». Лаборатории, актовый зал с великолепным витражом, столовая, лифты, библиотеки, хранилища информации и прочие помещения…

На предприятии было несколько ЭВМ: управляющий вычислительный комплекс (УВК) СМ-1420 и СМ-1810 — 16-разрядная на процессоре 1810ВМ86 (клон Intel 8086), специализированная атоммашевская серия ЭВМ М-222. Во многих кабинетах стояли терминалы, соединенные с УВК. Режим секретности соблюдался строго: существовало несколько комплексов защиты информации. Все носители – магнитная лента, дискета – строго учитывались, проходили через секретный отдел.

Была создана мощная база данных из собранных материалов и на бумажных носителях - карты, описания, отчеты о проделанной работе… Многим документам был присвоен гриф «Секретно» и «Для служебного пользования». Информацию разбивали по кускам и обезличивали. Для обработки между отделами они шли под шифрами. Тот, кто обрабатывал полученную в результате аэросъёмки информацию, не знал, с какой конкретно местности она снята. Каждый работник – неважно, управленец, простой водитель или инженер геологоразведки – давал подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Работали эффективно, получали много. На балансе, кроме базы по адресу ул. Новая, 17 в Хабаровске, находились еще несколько жилых домов в Сосновке, городские квартиры.



…и нищета

Угар перестройки - предприятие худо-бедно работает. И даже в конце 90-х – начале 2000-х чего-то там пытались дергаться, искать пути спасения. Не помогло. Вокруг «Таежгеологии» к тому времени уже обосновались несколько металлоприёмных пунктов. «Дербанили» наследство активно. Такими темпами, что проверяющие в конце 90-х годов прошлого века работу «Таежгеологии» сотрудники краевого контрольно-ревизионного управления были в - ах!.. - очень сильном удивлении. Их отчёт читается как «криминальное чтиво».

Вышестоящее руководство из Москвы решило над всем этим безобразием поставить своего человека, снабдить его не только правами и обязанностями, но и «мотивировать» - купили квартиру за казенный счет.

В начале XXI века «Таежгеология» скончалась. Производственное геологическое объединение было ликвидировано, отдельные структуры вошли в состав ФГУГП «Дальгеофизика» и иные организации. Люди работают, вопросы остаются. Была ли проведена «зачистка» территории на улице Новой от источников ионизирующего излучения или не хватило денег? Часть документации, коллекцию минералов и образцов кому-то передали, часть оставили на месте. Видимо, для «любителей острых ощущений».



Геймеры

Весной 2012 года трое хабаровских сталкеров-диггеров с дивными прозвищами Анальгин, Фундамент и Охотничек решили «зашатать» комплекс зданий «Таежгеологии». Ребятишки с рюкзаками за спиной из поселка Горького, через поля вышли на улицу Новую. Пробрались в пятиэтажный комплекс управления. Были в легком изумлении от увиденного. Особенно поразила картина, что открылась в секретной части на втором этаже: папки с грифами «Секретно» и «Для служебного пользования» валялись даже в коридоре.

Пацаны в темпе вальса обежали все пять этажей, отфотографировали самое смачное и решили, что им, самым крутым сталкерам-диггерам тогда еще 7-й столицы, не в масть пустыми возвращаться. Команда затарилась самыми интересными, на их взгляд, документами первого отдела и, выбравшись из здания, двинулась на базу. Ходьба по пересечённой местности с тяжким грузом и с пачками документов за плечами и в руках утомила. И ребятишки решили быстренько заныкать хабар.

Пацаны реально переиграли в игрушку S.T.A.L.K.E.R., где есть приятная опция - ты можешь безнаказанно шарить по тайникам других, но твои нычки ни друзья, ни враги не находят. Ребятишки решили, что и в жизни так же. Геймеры!

Взломав дверь в тепловой пункт, что встретился на пути, они сховали вытащенные из «Таежгеологии» документы. Жизнь оказалась реальней компьютерной игры. Вернувшись часов через шесть к своему тайнику в теплоузле, доморощенные сталкеры обнаружили новый замок на двери и исчезновение всех запрятанных документов. Где сейчас, по какими рукам ходят каталоги аномалий, каталоги участков радиоактивного загрязнения Хабаровска и окрестностей, карты и иные документы с грифами – одному дьяволу известно.



В сухом остатке

Оставшиеся в здании документы, образцы минералов и руд до сих пор разбросаны по помещениям в пятиэтажке. После посещения комплекса зданий «Таежгеологии» - разграбленных, с вырезанными системами отопления, с разнесенными вдрызг лабораториями и разбросанными по этажам документами (разбросанными ли?) - возникает предположение: а не стоит ли за внешним бардаком стройная система прикрытия по уводу на сторону информации из прошлого подземного мира Дальнего Востока?

Я уже молчу про «радиоактивное сырье», с которым 40 с лишним лет проводились работы. Масса образцов породы валяется в коридоре. Думаю, собрать их и презентовать в Гродековский или городской музей как коллекцию горнорудных пород. Но весит это все «богатство»! Да и фонить может. Проводилась ли зачистка, каков радиационный фон в здании и на территории – не знаем. Бытовой дозиметр, с которым мы по зиме сунулись на территорию «Таежгеологии», при 20-градусном морозе отказался работать. Как давно территория предприятия, что долгие годы работало с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), проверялась соответствующими службами, тоже неизвестно.

Самое смешное, что до сих пор (на начало 2019 года) на втором этаже главного здания ПГО «Таёжгеология» документы «с грифами» - переписка, карты, каталоги, подписки о неразглашении, учетные карточки с личными данными бывших работников и иные не менее интересные бумаги - в свободном доступе.

И это только одно место, где работы с ИИИ можно подтвердить документально. Сколько таких вот «ящиков», адресов, зданий, организаций, что в свое время плотно работали с материалами радиоизотопного свойства, оказались брошены и забыты?





Павел Сурдоплатов





Школьный радон

В конце прошлого года в соцсетях появилась информация о закрытии в посёлке Бира (ЕАО) единственной школы. Заведение прекратило работу после проверки Роспотребнадзора, которая выявила превышение радиации из-за повышенной концентрации радона, опасного для человека радиоактивного газа. Интернет-активистам отвечал Игорь Завражин, заместитель начальника управления – начальник отдела анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике ЕАО: «По результатам проверки Роспотребнадзора с 15 ноября 2018 года в посёлке Бира (ЕАО) закрыт был только спортзал. В самой школе учебный процесс продолжался. Для устранения замечаний Роспотребнадзора в спортзале школы были проведены ремонтные работы, в итоге повторная проверка превышения содержания радона не выявила. Результаты проверки направлены в суд для отмены приостановки работы спортивного зала».