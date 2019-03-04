Комсомольский речвокзал продали местному предпринимателю

ООО «ДВ-Регионснаб» выкупило у компании-должника АО «Амур-Порт» здание комсомольского Речного вокзала за 41 215 228 рублей. В условиях продажи оговорено, что здание должно быть реконструировано и использовано по назначению.

По информации ТК Fluger, ООО «ДВ-Регионснаб» принадлежит комсомольскому предпринимателю Петру Мигалчану, который давно интересовался приобретением данного объекта. Кроме того, мужчине принадлежит более трех десятков предприятий, среди которых строительная компания «ДДСК», ресторан «Шинок Первач», кафе «Клуб717» (бывший «Боинг») и т.д.

Основным профилем ООО «ДВ-Регионснаб» является управление нежилой недвижимостью. Среди других видов деятельности числятся различные операции с древесиной, черными и цветными металлами, торговля транспортом и топливом, общепит и прочее. Среди других активов Мигалчана есть фирмы, связанные с речными перевозками.

Отметим, что за несколько лет здание подешевело вдвое — ранее его уже пытались продать примерно за 95 миллионов рублей, но покупателей не было.