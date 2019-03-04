Новости
Комсомольский речвокзал продали местному предпринимателю
ООО «ДВ-Регионснаб» выкупило у компании-должника АО «Амур-Порт» здание комсомольского Речного вокзала за 41 215 228 рублей. В условиях продажи оговорено, что здание должно быть реконструировано и использовано по назначению.
По информации ТК Fluger, ООО «ДВ-Регионснаб» принадлежит комсомольскому предпринимателю Петру Мигалчану, который давно интересовался приобретением данного объекта. Кроме того, мужчине принадлежит более трех десятков предприятий, среди которых строительная компания «ДДСК», ресторан «Шинок Первач», кафе «Клуб717» (бывший «Боинг») и т.д.
Основным профилем ООО «ДВ-Регионснаб» является управление нежилой недвижимостью. Среди других видов деятельности числятся различные операции с древесиной, черными и цветными металлами, торговля транспортом и топливом, общепит и прочее. Среди других активов Мигалчана есть фирмы, связанные с речными перевозками.
Отметим, что за несколько лет здание подешевело вдвое — ранее его уже пытались продать примерно за 95 миллионов рублей, но покупателей не было.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 068
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 261
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 116
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 639
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136