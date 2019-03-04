За несанкционированными свалками в Хабаровском крае проследят из космоса

Несанкционированные свалки в Хабаровском крае будут мониторить из космоса. Систему отслеживания создадут сотрудники Тихоокеанского государственного университета. Об этом сообщает ОТР.

В регионе больше сотни мест, куда неофициально свозится мусор. Одна из таких свалок, например, возле села Найхин. Огромная помойка там росла годами. Она периодически горит и отравляет воздух по всей округе. Суд обязал администрацию все убрать. Но пока ситуация не изменилась.

В Тихоокеанском университете отмечают, что из космоса можно будет увидеть не только скопления мусора, но и кто и откуда привозит отходы. Причем, если запускать в стратосферу беспилотники, то можно будет зафиксировать даже номер автомобиля-нарушителя.

Кроме того, при помощи спектрального анализа будет возможность отследить, чем именно загрязнили территорию.