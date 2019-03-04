Косаток и белух освободят из "китовой тюрьмы"

Всех косаток и белух, которые содержатся в так называемой "китовой тюрьме", решено освободить. Ранее Владимир Путин требовал разобраться в этом деле до 1 марта. Все сотрудники говорят, что никакого жестокого обращения себе не позволяли и вообще они якобы просто "тренеры". Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Оставлять животных в "китовой тюрьме" смертельно опасно. Там 10 косаток и 87 белух. Их движения сковывают сети вольера, условные рефлексы притупились, а главное, стая, в которой они жили, теперь потеряна навсегда. Местный ветеринар о здоровье млекопитающих отвечает - "удовлетворительное".

Одна косатка и три белухи уже исчезли из центра реабилитации - этим занимается полиция. Работают здесь следователи, прокуроры и даже сотрудники ФСБ — заведены административные и уголовные дела, как в отношении центра передержки, так и в отношении владельцев, - это сразу несколько юрлиц с регистрацией в Приморье, Хабаровском крае и Москве.

Они подплывают к бортику, как только человек заходит в вольер. Выработанный рефлекс - ждут, что покормят свежей рыбой.

Все сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя тренерами. При этом в центре косаток их практически не дрессируют: основная задача - сделать диких морских гигантов ручными.

Они уже привыкли к вниманию человека и охотно общаются даже с незнакомыми людьми. Реадаптация таких животных, говорят специалисты, займет невероятное количество времени и будет стоить огромных денег.

Кстати, опыта такой реадаптации в мире нет. Есть единичные примеры, когда крупных морских млекопитающих возвращали обратно в море, но перевоспитать десяток косаток и сотню белух никто не пытался.

Спецслужбы хотят понять главное, как животные сюда попали, законны ли вылов и содержание. Сейчас известно, что квоты выдавало Росрыболовство, количество определяли ученые РАН.

Разрешения на отлов давали с четкой формулировкой "в культурных и просветительских целях" т. е. для продажи в океанариумы. История с заключенными млекопитающими в бухте Средняя продолжается уже год, и ни один российский океанариум о желании их приобрести не заявлял, зато активно интересуются китайские представители. Они готовы платить от 6 до 17 миллионов за особь, и опыт таких покупок у иностранцев есть. Пару лет назад океанариум Шанхая приобрел двух российских косаток. Адаптацию они проходили в приморской "китовой тюрьме".





Фото: Вячеслав Козлов