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Сотрудники бывшего "Аркаима" устроили забастовку
Новый владелец лесоперерабатывающего комплекса Новый лес» (бывший «Аркаим») в Хабаровском крае по словам работников, два месяца не дает им зарплату. Сейчас крупный лесоперерабатывающий завод простаивает — около 200 человек отказались выходить на работу. Работники записали видеообращение к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и попросили его принять меры. Об этом сообщает ИА "Восток России".
В начале августа «Аркаим» окружили вооруженные люди в масках, которые взяли территорию под контроль. Работники опасались, что это рейдерский захват, но их предположения не подтвердились — силовиков вызвал конкурсный управляющий. Позже стало известно, что у предприятия появился новый собственник. Прошлой осенью власти Хабаровского края договорились с руководством комплекса, что с 1 сентября он возобновит работу. В октябре Внешэкономбанк заявил, что приложит все усилия для возобновления выпуска продукции и повышения эффективности этого актива. Владельцем предприятия стало ООО «Новый лес». Собственник обещал стабильный заработок и выплату долгов, однако выполнить обещаний не смог.
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