Министр просвещения РФ посетит Хабаровский край

5-6 марта Хабаровский край посетит министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Это ее первый визит в регион. В рамках рабочей поездки пройдет совещание по вопросам реализации нацпроекта «Образование» в Дальневосточном федеральном округе.

Также на эти дни запланирована рабочая встреча главы федерального ведомства с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Кроме того, состоится посещение краевых образовательных учреждений и встреча с педагогической общественностью в Краевом центре образования.

Вместе с Ольгой Васильевой регион посетит ее заместитель Татьяна Синюгина. По информации пресс-службы правительства региона, 6 марта она проведет совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в плане стоит посещение детского дома №1 и «Центра по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению» в Хабаровске.