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Министр просвещения РФ посетит Хабаровский край
5-6 марта Хабаровский край посетит министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Это ее первый визит в регион. В рамках рабочей поездки пройдет совещание по вопросам реализации нацпроекта «Образование» в Дальневосточном федеральном округе.
Также на эти дни запланирована рабочая встреча главы федерального ведомства с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Кроме того, состоится посещение краевых образовательных учреждений и встреча с педагогической общественностью в Краевом центре образования.
Вместе с Ольгой Васильевой регион посетит ее заместитель Татьяна Синюгина. По информации пресс-службы правительства региона, 6 марта она проведет совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в плане стоит посещение детского дома №1 и «Центра по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению» в Хабаровске.
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