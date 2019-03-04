Жителям Хабаровского края предлагают изучать дагестанские языки

В Хабаровском крае созданы воскресные школы по изучению дагестанских языков. В рамках реализации Президентского гранта "Пусть цветут все цветы" региональная общественная организация "Культурный центр народов Дагестана в Хабаровском крае" организовала воскресные школы по изучению языков народов Республики Дагестан на безвозмездной основе.

По информации портала Зори Табасарана, в реализации проекта задействованы этнические дагестанцы, проживающие на территории Хабаровского края, имеющие соответствующую квалификацию и образование для проведения образовательного процесса в воскресной школе. Также к учебному процессу привлекаются преподаватели исторических факультетов вузов Хабаровска.

Программа проекта включает в себя годовой курс по изучению этнических языков (аварский, табасаранский, лезгинский и даргинский) народов Республики Дагестан.

- На данный момент в Хабаровском крае проживает около 3500 этнических дагестанцев, среди них немалую часть занимают дети и подростки, которые являются основной целевой группой данного проекта. К сожалению, из-за отдаленности от своего региона, дагестанцы потеряли возможность изучать родной язык. Данным проектом мы хотим дать возможность жителям Хабаровского края изучать язык своей национальности. По просьбе слушателей будет организован отдельный класс для взрослых. Уроки для всех желающих бесплатны, поэтому каждый может их посещать, как самостоятельно так и всей семьёй, независимо от возраста, этнической и религиозной принадлежности!, - отметил полномочный представитель правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев.?