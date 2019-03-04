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Киберволонтеры Хабаровского края будут следить за соцсетями
В движение киберволонтеров, которое помогает правоохранителям бороться с экстремизмом в Хабаровском крае, вступило 24 добровольца. Молодые люди ищут в Интернете подозрительные аккаунты и сайты, а также уведомляют полицию о постах, в которых содержатся любые противозаконные намерения. Об этом в ходе заседания краевой антитеррористической комиссии сообщил председатель комитета по молодежной политике правительства края Евгений Демин.
Он уточнил, что сообщество киберволонтеров появилось в крае в 2018 году. За год его участники успели провести 93 мониторинга. Активисты выявили 84 сайта, 143 региональных и 214 всероссийских сообществ, у которых на страницах был размещен противозаконный контент.
По информации пресс-службы правительства региона, данные, которые удается добыть волонтерам, передаются в Роскомнадзор, краевую прокуратуру и УМВД. К примеру, если информация касается распространения наркотиков, то с ней работает специализированное управление. В 2018 после проверок на достоверность было закрыто 63 сайта, 191 всероссийская и 93 региональных группы в соцсетях.
Сейчас участники движения «Корпус киберволонтеров» проходят обучение. Молодые люди осваивают методики поиска информации, с помощью специальных тестов тренируют стрессоустойчивость. В этом им помогают сотрудники правоохранительных органов, которые делятся с добровольцами профессиональными навыками.
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