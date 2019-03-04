Киберволонтеры Хабаровского края будут следить за соцсетями

В движение киберволонтеров, которое помогает правоохранителям бороться с экстремизмом в Хабаровском крае, вступило 24 добровольца. Молодые люди ищут в Интернете подозрительные аккаунты и сайты, а также уведомляют полицию о постах, в которых содержатся любые противозаконные намерения. Об этом в ходе заседания краевой антитеррористической комиссии сообщил председатель комитета по молодежной политике правительства края Евгений Демин.

Он уточнил, что сообщество киберволонтеров появилось в крае в 2018 году. За год его участники успели провести 93 мониторинга. Активисты выявили 84 сайта, 143 региональных и 214 всероссийских сообществ, у которых на страницах был размещен противозаконный контент.

- Сегодня вся молодежь черпает информацию в соцсетях. Бывают случаи, когда там идет пропаганда незаконных идей. Часто с молодыми людьми выходят на контакт в закрытых группах. Доступ в них ограничен, поэтому узнать о том, что происходит внутри таких сообществ, можно лишь, став их участником. Этим и занимаются кибердобровольцы, - рассказал Евгений Демин.

По информации пресс-службы правительства региона, данные, которые удается добыть волонтерам, передаются в Роскомнадзор, краевую прокуратуру и УМВД. К примеру, если информация касается распространения наркотиков, то с ней работает специализированное управление. В 2018 после проверок на достоверность было закрыто 63 сайта, 191 всероссийская и 93 региональных группы в соцсетях.

- За время существования молодежного движения волонтеры предотвратили две попытки суицида. В ходе мониторинга одной из социальных сетей были обнаружены онлайн записи девушки-подростка о намерении совершить такой поступок. Информацию передали в полицию. Правоохранители совместно с психологами отработали этот случай, - сообщил председатель комитета по молодежной политике.

Сейчас участники движения «Корпус киберволонтеров» проходят обучение. Молодые люди осваивают методики поиска информации, с помощью специальных тестов тренируют стрессоустойчивость. В этом им помогают сотрудники правоохранительных органов, которые делятся с добровольцами профессиональными навыками.