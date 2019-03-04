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Конкурс проектов ТОС стартовал в Хабаровском крае
Прием документов от участников пройдет с 18 марта по 12 апреля. Среди претендентов в этом году будет разыграно 65 млн рублей. Проекты конкурсантов должны быть направлены на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворению социально-бытовых потребностей жителей.
К примеру, это может быть строительство детских и спортивных площадок, благоустройство территории, ремонт дворов, реконструкция памятников, восстановление скверов и колодцев, организация освещения и водоотведения, проведение праздничных мероприятий, кружков, организация различных досуговых секций и многое другое. Максимальная сумма, на которую может претендовать организация на реализацию своей инициативы, составляет 750 тысяч рублей.
Он также добавил, что жители активно привлекают собственные средства на реализацию инициатив. По информации пресс-службы правительства региона, всего за время действия программы граждане вложили более 60 млн рублей.
Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00 (на бумажном и электронном носителе). Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28, или на сайте комитета в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».
Напомним, на сегодняшний день на территории края образовано 492 ТОС. Из них наибольшее количество действует в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах.
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