Конкурс проектов ТОС стартовал в Хабаровском крае

Прием документов от участников пройдет с 18 марта по 12 апреля. Среди претендентов в этом году будет разыграно 65 млн рублей. Проекты конкурсантов должны быть направлены на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворению социально-бытовых потребностей жителей.

К примеру, это может быть строительство детских и спортивных площадок, благоустройство территории, ремонт дворов, реконструкция памятников, восстановление скверов и колодцев, организация освещения и водоотведения, проведение праздничных мероприятий, кружков, организация различных досуговых секций и многое другое. Максимальная сумма, на которую может претендовать организация на реализацию своей инициативы, составляет 750 тысяч рублей.

- Система поддержки инициатив граждан через развитие территориального общественного самоуправления действует в крае уже несколько лет. ТОС позволяет гражданам решать наиболее острые проблемы своей территории самостоятельно с привлечением краевых средств. За последние три года в регионе проведено 6 краевых конкурсов по поддержке проектов на общую сумму свыше 110 млн рублей. Победителями признано 415 проектов ТОС, - отметил председатель комитета по внутренней политике правительства края Евгений Слонский.

Он также добавил, что жители активно привлекают собственные средства на реализацию инициатив. По информации пресс-службы правительства региона, всего за время действия программы граждане вложили более 60 млн рублей.

Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00 (на бумажном и электронном носителе). Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28, или на сайте комитета в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

Напомним, на сегодняшний день на территории края образовано 492 ТОС. Из них наибольшее количество действует в Хабаровском, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах.