В Хабаровском крае домам назначат "управляйки" самостоятельно

Муниципальные власти смогут самостоятельно назначать управляющие компании для «бесхозных» домов. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ вступили в силу с 2019 года. Согласно поправкам, если не состоялось собрание собственников или открытый конкурс, объявленный ОМСУ, для многоквартирных домов назначается временная управляющая организация. Она будет работать около года.

Как пояснили в краевом комитете регионального государственного контроля и лицензирования, причины, когда дом остается без управления – разные. Например, отзыв лицензии у УК, решение жителей поменять форму управления и другие. Собственники помещений получают электричество, газ и тепло, но, как правило, сам дом остается без необходимого текущего ремонта, вывоза мусора, уборки подъездов, обслуживания в зимнее время года и т.д.

официальном сайте комитета, - пояснил заместитель председателя комитета Александр Саласин. - Раньше полномочия органов местного самоуправления ограничивались обязанностью объявлять и проводить открытые конкурсы по отбору УК или созывать общие собрания собственников. Однако, даже после этого некоторые МКД фактически оставались «брошенными». Нововведения призваны исправить эту ситуацию и закрепить управляющую организацию за каждым жилым домом на территории края. Муниципалитеты обязаны организовать реестр компаний, которые войдут в резерв и будут назначаться домам, оставшимся без управления. Информацию о том, каким образом выбираются организации, можно найти накомитета, - пояснил заместитель председателя комитета Александр Саласин.

Муниципалитеты после определения УК для «бесхозного» дома обязаны уведомить об этом саму организацию, комитет госконтроля и лицензирования края, а также опубликовать соответствующее распоряжение на своем официальном сайте и на портале «ГИС ЖКХ». В свою очередь, назначенная организация в течение пяти дней должна направить собственникам подписанный проект договора. Полномочия временной УК прекращается после истечения срока, установленного распоряжением, или в случае, если жители выбрали новый способ управления.