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В Хабаровском крае домам назначат "управляйки" самостоятельно
Муниципальные власти смогут самостоятельно назначать управляющие компании для «бесхозных» домов. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ вступили в силу с 2019 года. Согласно поправкам, если не состоялось собрание собственников или открытый конкурс, объявленный ОМСУ, для многоквартирных домов назначается временная управляющая организация. Она будет работать около года.
Как пояснили в краевом комитете регионального государственного контроля и лицензирования, причины, когда дом остается без управления – разные. Например, отзыв лицензии у УК, решение жителей поменять форму управления и другие. Собственники помещений получают электричество, газ и тепло, но, как правило, сам дом остается без необходимого текущего ремонта, вывоза мусора, уборки подъездов, обслуживания в зимнее время года и т.д.
Муниципалитеты после определения УК для «бесхозного» дома обязаны уведомить об этом саму организацию, комитет госконтроля и лицензирования края, а также опубликовать соответствующее распоряжение на своем официальном сайте и на портале «ГИС ЖКХ». В свою очередь, назначенная организация в течение пяти дней должна направить собственникам подписанный проект договора. Полномочия временной УК прекращается после истечения срока, установленного распоряжением, или в случае, если жители выбрали новый способ управления.
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