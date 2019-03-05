Неделя охраны труда пройдет в Хабаровском крае

С 15 по 20 апреля в Хабаровском крае пройдет неделя охраны труда. В регионе будут работать дискуссионные площадки, на которых обсудят вопросы, связанные с безопасностью на производстве, новым тенденциям развития системы охраны труда, повышением качества обучения в этой сфере.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения края, к участию в обсуждении приглашены представители советов по профессиональным квалификациям из Москвы, руководители ведущих учебных заведений региона и крупных организаций, производители средств индивидуальной защиты, представители общественных объединений и организаций, молодёжных движений.

- Одной из актуальных проблем остаются несчастные случаи на производстве. На эту проблему мы из года в год обращаем внимание руководителей предприятий, рекомендуем больше заниматься профилактикой производственного травматизма. Изменение сложившейся ситуации возможно только через развитие культуры безопасности труда, популяризацию лучших отечественных и международных практик в области обеспечения безопасности работников, - отметила заместитель председателя комитета Наталья Мартыненко.

В рамках недели в организациях края состоятся пятиминутки по правилам безопасности на рабочем месте, а в учебных заведениях для студентов организуют тематические квесты. Запланирована выставка средств индивидуальной защиты и проведение мастер-классов.

Пути формирования культуры безопасного труда эксперты обсудят на конференции, которая пройдет 19 апреля в Хабаровске. Особое внимание будет уделено формированию нового поколения специалистов по охране труда, с учётом принятого профессионального стандарта.

По информации пресс-службы правительства региона, в завершении недели будут подведены итоги и награждены победители конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Кроме того, будут названы победители краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций, городских округов и муниципальных районов края, студенческих работ в области охраны труда.