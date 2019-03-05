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В Хабаровске заменят чугунные ливневые решетки
На смену чугунным и стальным конструкциям придут песчанополимерные. Дорожники их уже используют в центральной части страны, а также во Владивостоке. По стоимости они не уступают металлическим, но зато у скупщиков металлолома они не вызывают интереса. В качестве эксперимента решетка из композитной смеси два месяца назад была установлена на самом оживленном участке дороги улицы Тургенева. За это время она отлично зарекомендовала себя удобством монтажа, высокой прочностью и надежностью.
В прошлом году ежедневно с улиц города исчезало около 20 ливневых решеток. Ущерб от кражи муниципального имущества превысил 7 миллионов рублей. С помощью видеокамер, а также благодаря бдительности сотрудников ГИБДД, в Хабаровске были задержаны несколько «чугунных воров», но, несмотря на это, только за 2 месяца текущего года с улиц краевого центра пропало 27 металлических конструкций. С установкой на ливнеприемниках песчанополимерных решеток, как заявляют специалисты, массовое воровство прекратится.
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