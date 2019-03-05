На речные перевозки в Хабаровске уйдет около сорока миллионов рублей

В краевом центре объявлен аукцион на право доставлять дачников на левый берег Амура. Это уже вторые торги – первый конкурс, объявленный администрацией города, не состоялся. Заявка единственного претендента ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» была отклонена по техническим причинам. Документы от претендентов принимаются до 14 марта, а уже в конце месяца станут известны результаты.

По сравнению с прошлым годом, никаких принципиальных изменений для дачников не ожидается. В условиях контракта обозначены три маршрута: до островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.