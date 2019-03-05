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Ямы на дорогах Хабаровска заделают с помощью холодного асфальта
Шестнадцать улиц Хабаровска включены в реестр ямочного ремонта. Заделывать ямы и рытвины на них дорожники будут с помощью холодного асфальта. Список, в который вошли улицы Тихоокеанская, Забайкальская, Герасимова, Шелеста, Большая и другие сформирован по обращению граждан и с каждым днем будет пополняться. На складах муниципальных предприятий заготовлено более сорока тонн холодного асфальта. Его можно применять при ремонте дорог даже при отрицательных температурах. Укладочный материал в два раза дороже горячей смеси, однако с его помощью можно оперативно без привлечения тяжелой техники заделывать ямы и выбоины на дорогах, спасая покрытие от дальнейшего разрушения.
На проведение ямочного ремонта в из муниципальной казны будет выделено около 40 миллионов рублей. С наступлением устойчивых положительных температур на хабаровские трассы выдвинутся комплексы «Роско». Также для сохранения дорог в краевом центре с 25 марта будет действовать запрет на проезд большегрузной техники.
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