Фестиваль «Серебряная корюшка» прошел в Хабаровском крае

Ежегодный фестиваль-конкурс среди любителей рыбной ловли «Серебряная корюшка» прошел в Хабаровском крае. Любители подлёдного лова собрались на льду залива Советская Гавань в минувшие выходные. В этом году Фестиваль прошел в четырнадцатый раз.

Конкурс собрал поклонников зимней рыбалки из Советско-Гаванского, Ванинского, Нанайского, Хабаровского, Солнечного, Амурского районов. В разные годы в нем участвовали команды из Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Китая и Республики Саха (Якутии).

Всего в мероприятии приняли участие 22 команды. Отметим, что в 2013 году в Первом всероссийском конкурсе в г. Москва «Инновационные событийные проекты» в области событийного туризма фестиваль завоевал второе место.

В ходе конкурса были разыграны призы в восьми номинациях: конкурс рыбаков, конкурс бурильщиков льда, конкурс рыбных блюд, конкурс-состязание «Мисс серебреная Корюшка», приготовление ухи из корюшки, творческий конкурс болельщиков и другие.

Поддержать своих земляков решил секретарь Хабаровского регионального отделения Партии «Единая Россия», спикер регионального парламента Сергей Луговской. По его словам, «Серебряная корюшка» давно стала визитной карточкой Советско-Гаванского муниципального района и полюбилась жителям и гостям побережья Татарского пролива.

«Это не просто конкурс, а традиция, которая связывает жителей дальневосточных регионов и не одно поколение совгаванцев. Главная задача фестиваля – поддержка активного отдыха, здорового образа жизни, бережного отношения к природе, а также творческих талантов дальневосточников. Вместе с тем, мы помогаем развиваться въездному туризму – из других регионов, из зарубежных стран. Это отличная акция, которую «Единая Россия» не может не поддерживать» - отметил он.

По итогам состязаний Сергей Луговской вручил благодарственные письма организаторам фестиваля, а также приз победителю - команде «Гермес ЛТД», которая в этом году принимала участие в фестивале в четырнадцатый раз.