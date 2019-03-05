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Фестиваль «Серебряная корюшка» прошел в Хабаровском крае
Ежегодный фестиваль-конкурс среди любителей рыбной ловли «Серебряная корюшка» прошел в Хабаровском крае. Любители подлёдного лова собрались на льду залива Советская Гавань в минувшие выходные. В этом году Фестиваль прошел в четырнадцатый раз.
Конкурс собрал поклонников зимней рыбалки из Советско-Гаванского, Ванинского, Нанайского, Хабаровского, Солнечного, Амурского районов. В разные годы в нем участвовали команды из Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Китая и Республики Саха (Якутии).
Всего в мероприятии приняли участие 22 команды. Отметим, что в 2013 году в Первом всероссийском конкурсе в г. Москва «Инновационные событийные проекты» в области событийного туризма фестиваль завоевал второе место.
В ходе конкурса были разыграны призы в восьми номинациях: конкурс рыбаков, конкурс бурильщиков льда, конкурс рыбных блюд, конкурс-состязание «Мисс серебреная Корюшка», приготовление ухи из корюшки, творческий конкурс болельщиков и другие.
Поддержать своих земляков решил секретарь Хабаровского регионального отделения Партии «Единая Россия», спикер регионального парламента Сергей Луговской. По его словам, «Серебряная корюшка» давно стала визитной карточкой Советско-Гаванского муниципального района и полюбилась жителям и гостям побережья Татарского пролива.
По итогам состязаний Сергей Луговской вручил благодарственные письма организаторам фестиваля, а также приз победителю - команде «Гермес ЛТД», которая в этом году принимала участие в фестивале в четырнадцатый раз.
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