Самые мощные тепловозы в России поступят в Комсомольское депо

В локомотивное эксплуатационное депо г. Комсомольска-на-Амуре впервые поступят 12 новых, самых мощных в настоящее время тепловозов серии 3ТЭ25К2М, специально предназначенных для эксплуатации в тяжелых климатических условиях Байкало-Амурской магистрали. Специалисты восхищены новыми машинами. Подобное пополнение для местного железнодорожного парка очень важно: он довольно старый и обновление крайне необходимо.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги", в 2019-м году тяговый подвижной состав на Дальневосточной железной дороге будет пополнен 42 новыми локомотивами на общую сумму свыше 7,5 млрд рублей, в том числе 12 из них планируется направить для работы на грузонапряженном участке Волочаевка-2 - Комсомольск - Ванино. Обкатка опытного образца – нового локомотива "Пересвет" прошла еще год назад. Тепловоз изготовлен на Брянском машиностроительном заводе, входящем в состав ЗАО "Трансмашхолдинг".

Напомним, согласно инвестиционной программе ОАО "РЖД" на Дальневосточной железной дороге в 2019 году в обновление тягового и моторвагонного подвижного состава будет вложено 8 млрд рублей.

В рамках программы будет продолжаться обновление железнодорожной инфраструктуры БАМа на участках Тында – Комсомольск-на-Амуре – Ванино – Волочаевка-2. Предстоит большая работа по снятию инфраструктурных ограничений, в том числе по перешивке на общесетевую ширину пути железной дороги на о. Сахалин.