Стоимость билетов на пригородных поездах Хабаровского края останется прежней

График движения пригородных поездов и стоимость проезда в этом сезоне не будут отличаться от 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Тенетко. По его словам, необходимый размер субсидии на 2019 год составит 75,22 млн рублей.

Напомним, в прошлом году перевозчику была предоставлена субсидия из краевого бюджета в сумме 75,43 млн. рублей, что позволило обеспечить потребности населения края в пригородном железнодорожном сообщении и безубыточность перевозок. Пригородное ж/д сообщение в регионе осуществляет компания "Экспресс Приморья" круглогодично до станций Волочаевка-1, Вяземская и Хор, а в дачный сезон дополнительно вводятся электропоезда до станций Николаевка и Кругликово. По коллективному обращению граждан курсирование пригородных поездов по летнему графику было продлено до конца октября 2018 года.

Несмотря на увеличение владельцев автомобильного транспорта, железная дорога и пригородные поезда остаются одним из востребованных средств передвижения. Только в прошлом году электрички в Хабаровском крае перевезли более 971 тыс человек.

Для повышения качества обслуживания пассажиров произведен капитальный ремонт пассажирских платформ на станциях Ванино и Герби, вокзалов станций Красная Речка и Мылки. Завершен ремонт пешеходного тоннеля на станции Хабаровск-1.