Хабаровчанам предлагают угостить блинами нуждающихся

В Хабаровске пройдет традиционная благотворительная акция «Добрый блин», организованная Хабаровской епархией и «Союзом женщин Хабаровского края». Организаторы акции приглашают хабаровчан поделиться вкусными блинами, которые можно принести в нижний храм Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери (Комсомольская площадь) 9 марта с 12-00 до 17-00.

Традиционно «добрые блины» будут собраны, доставлены и переданы нуждающимся в последний день Сырной седмицы – Прощеное воскресенье. (Сыропустная седмица — неделя, завершающая подготовительный период к Великому посту. Смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид. Это «начало умиления и покаяния», время, которое нужно посвятить добрым делам, общению с ближними, родными, друзьями).

По всем вопросам просьба обращаться по телефону: +7 909 808-07-02 (Анастасия).