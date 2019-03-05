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Жители Хабаровского края могут стать участниками конкурса «Новая звезда - 2020»
Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в конкурсе «Новая звезда - 2020». Телеканал «Звезда» объявил о начале кастингов. В прошлом году в музыкальном соревновании приняли участие жители всех регионов страны. Каждый из 85 регионов России представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа не более пяти человек. Допускаются, как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.
Основные критерии отбора – это сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. При этом возраст участников: от 16 до 45 лет.
Участников будут оценивать настоящие звезды музыкального небосклона, среднее и старшее поколения, разнохарактерные, но непременно заслуженные и вызывающие абсолютное доверие у зрителей. Председатель жюри - Максим Исаакович Дунаевский.
Главный приз конкурса - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Более подробная информация на сайте организатора.
Отметим, в прошлом году в конкурсе принял участие житель Хабаровского края Сергей Михайлин.
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