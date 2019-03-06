Новости
Хабаровчанкам подарят почти 180 тонн цветов
179 тонн цветочной продукции стоимостью 1,3 миллиона долларов оформили хабаровские таможенники к Международному женскому дню в 2019 году. В прошлом году к празднику ввезли 279 тонн цветов.
Большая часть цветов доставлена из Нидерландов и Эквадора. Это розы, хризантемы, гвоздики, лилии общим весом 135 тонн, а также 2 тонны орхидей. Помимо этого ввезено 42 тонны цветов для составления букетов, что на 5 тонн больше, чем в прошлом году. Среди них альстромерия, клематис, гидрангея, гипсофила, бруния и другие – всего 40 видов цветов.
Из Японии везли азиатские лютики и цветы для составления и декора букетов общим весом 100 кг.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 072
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 268
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 121
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 643
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136