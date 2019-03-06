Правительство Хабаровского края решило экономить на региональном минобрнауки



Правительство Хабаровского края решило ввести режим жесткой экономии для ряда учреждений, входящих в систему регионального минобрнауки. Подсчитали - прослезились. Расхожая фраза, похоже, как нельзя лучше отражает ситуацию в краевом минфине, которому губернатор Сергей Фургал поручил изыскать пути экономии бюджета. Перелопатив сотни расходных статей, финансисты решили, что можно урезать самую затратную - образование. На нее выделяется около 30% консолидированного бюджета.

Сказано - сделано. По словам источника в министерстве образования края, из минфина спустили докладную записку с перечнем организаций, персонал которых решено сократить. Хотели вообще ликвидировать, оправдав экономией миллиарда рублей в год, но в последний момент решили “растянуть удовольствие” на пару лет.

В нынешнем году планируется сократить восемьдесят человек в пяти подведомственных региональному минобрнауки учреждениях. Это КГУ ЦБУРПОО (центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования) – ресурсный центр министерства образования и науки, который ведает закупками, выполняет функции централизованной бухгалтерии, контроля и ревизии для учреждений образования. Централизованное обслуживание позволяет экономить около 70 млн рублей ежегодно. Второй в списке - Хабаровский краевой институт развития образования, проводящий аттестацию учителей и аккредитацию школ, а также обеспечивающий проведение ЕГЭ. Далее - Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования, ведающий подготовкой специалистов рабочих профессий и инженерно-технических кадров для предприятий региона. Также в перечень сокращаемых попали региональный модельный центр (центр развития творчества детей) и краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Это коллектив, благодаря усилиям которого за последнее десятилетие количество подростковых суицидов в крае сократилось в двадцать раз.

Пока получить комментарии руководителей перечисленных учреждений не удалось - их всех собрали в связи с приездом в Хабаровск министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Интересно узнать, доложат ли ей, каким способом у нас придумали секвестировать бюджетные расходы, изначально заявляя, что социально значимые объекты не тронут. Мы будем держать ситуацию на контроле.





Евгений Мезенцев