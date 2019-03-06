Аграрии Хабаровского края приобрели новую технику к посевной

Аграриям Хабаровского края пришлось ускорить подготовку сельскохозяйственной техники. Всего во второй половине марта в поля выйдут 440 тракторов, 3 посевных комплекса, 124 сеялки. В кампании также задействуют 540 единиц навесного и прицепного оборудования. Подготовка техники в среднем завершена на 80%. Наиболее активно эту работу ведут в хозяйствах южных районов края, которые по традиции первыми выходят в поля. Это сельхозпредприятия «Даниловка», «Колос», «Сергеевское», «Вектор», «Амурская заря» из Хабаровского, Вяземского и имени Лазо районов.

К посевной аграрии приобрели больше 130 единиц новой техники, которая также будет задействована в уборочной кампании. В этом им помогает правительство края, выделяя субсидии.

- Изношенность машинно-тракторного парка в регионе по-прежнему велика, поэтому мы стараемся наращивать поддержку этого направления в целях повышения эффективности отрасли. Покупая технику, можно вернуть до 50% затрат. Выплаты стимулируют аграриев обновлять машинно-тракторный парк. Так, в прошлом году сельхозпредприятия закупили 134 единицы новой техники: 32 трактора, 24 зерно и кормоуборочных комбайна, 48 единиц навесной и прицепной техники. Примерно в каждом втором случае была выплачена государственная поддержка. В этом году мы продолжаем принимать документы на выплаты. Примерно в июле-августе планируем выплатить компенсации, - отметил консультант отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности министерства Сергей Зотин.

По информации пресс-службы правительства региона, ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тыс. га. Это на 3% больше, чем годом ранее. Под посев приобретено 2,5 тыс. тонн минеральных удобрений всех видов. Это больше чем в прошлом году на 18,5%. В наличии у аграриев 9,2 тыс. тонн репродукционных семян. Компенсировать затраты на проведение посевной растениеводам поможет минсельхоз. На проведение агротехнических работ, приобретение семян, минеральных удобрений и средств защиты растений в краевом бюджете предусмотрено около 55 млн рублей. Губернатор поручил краевому минсельхозу взять под особый контроль проведение весенних полевых работ.

Напомним, что в прошлом году посевная началась в начале апреля.