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Аграрии Хабаровского края приобрели новую технику к посевной
Аграриям Хабаровского края пришлось ускорить подготовку сельскохозяйственной техники. Всего во второй половине марта в поля выйдут 440 тракторов, 3 посевных комплекса, 124 сеялки. В кампании также задействуют 540 единиц навесного и прицепного оборудования. Подготовка техники в среднем завершена на 80%. Наиболее активно эту работу ведут в хозяйствах южных районов края, которые по традиции первыми выходят в поля. Это сельхозпредприятия «Даниловка», «Колос», «Сергеевское», «Вектор», «Амурская заря» из Хабаровского, Вяземского и имени Лазо районов.
К посевной аграрии приобрели больше 130 единиц новой техники, которая также будет задействована в уборочной кампании. В этом им помогает правительство края, выделяя субсидии.
По информации пресс-службы правительства региона, ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тыс. га. Это на 3% больше, чем годом ранее. Под посев приобретено 2,5 тыс. тонн минеральных удобрений всех видов. Это больше чем в прошлом году на 18,5%. В наличии у аграриев 9,2 тыс. тонн репродукционных семян. Компенсировать затраты на проведение посевной растениеводам поможет минсельхоз. На проведение агротехнических работ, приобретение семян, минеральных удобрений и средств защиты растений в краевом бюджете предусмотрено около 55 млн рублей. Губернатор поручил краевому минсельхозу взять под особый контроль проведение весенних полевых работ.
Напомним, что в прошлом году посевная началась в начале апреля.
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