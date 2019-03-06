Предпринимателям Хабаровска проведут «Краш-тест»

«Краш-тест для бизнес-проектов» организуют в Хабаровске. Идеи начинающих и действующих предпринимателей эксперты оценят по нескольким направлениям: бухгалтерский учет, кадровый потенциал, финансовая стойкость и маркетинговая стратегия. Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, мероприятие проводится во второй раз.

- Главная цель конкурса - развитие бизнес-сообщества в регионе, а также привлечение молодежи к предпринимательской деятельности. В прошлом году начинающие бизнесмены дали положительную оценку «краш-тесту». Участники получили обратную связь от экспертов, которые выявив ошибки, постарались помочь конкурсантам запустить их стартапы. Из 12 проектов были отобраны пять самых перспективных идей, - отметили в министерстве.

Например, один из победителей Алексей Лукьянов в скором времени намерен открыть «Центр экологического сопровождения малого и среднего бизнеса». Он уже подал документы на оформление ИП. Разработка природоохранной документации, выполнение расчетов и моделирование негативного воздействия на окружающую среду – одни из самых востребованных среди предпринимателей услуг, предоставляемых центром. Екатерина Куптель и Екатерина Кирьянова также успешно реализуют свой проект «Россия начинается с меня». Их идея – создание яркого и запоминающегося образа Дальнего Востока для туристов со всего мира. Девушками подготовлена линейка сувенирной продукции.

Основным организатором «Краш-теста» выступает Фонд поддержки малого предпринимательства края. Как отметили в финансовом институте, заявки на участие в отборе принимаются до 7 марта 2019 года на сайте конкурса. В проекте должны быть отражены: бизнес-идея, финансовая составляющая, персонал и продвижение.

- Мы понимаем, что будущим бизнесменам нужно учиться, в том числе, тщательнее прорабатывать бизнес-план и финансовую сторону стартапов, чтобы выходя на рынок, быть готовыми к действительности. Мы также готовы оказывать дальнейшее сопровождение проектам, которые будут одобрены конкурсной комиссией. Помимо этого победители получат готовый комплексный план по развитию бизнеса, - сообщила риск-менеджер Фонда Екатерина Цурман.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, те, у кого еще нет действующего бизнеса, могут принять участие в «разборе» проектов в качестве слушателя и найти для себя инструменты для дальнейшего продвижения своих идей. Помимо этого начинающим предпринимателям презентуют продукты для ведения бизнеса.