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Предпринимателям Хабаровска проведут «Краш-тест»
«Краш-тест для бизнес-проектов» организуют в Хабаровске. Идеи начинающих и действующих предпринимателей эксперты оценят по нескольким направлениям: бухгалтерский учет, кадровый потенциал, финансовая стойкость и маркетинговая стратегия. Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, мероприятие проводится во второй раз.
Например, один из победителей Алексей Лукьянов в скором времени намерен открыть «Центр экологического сопровождения малого и среднего бизнеса». Он уже подал документы на оформление ИП. Разработка природоохранной документации, выполнение расчетов и моделирование негативного воздействия на окружающую среду – одни из самых востребованных среди предпринимателей услуг, предоставляемых центром. Екатерина Куптель и Екатерина Кирьянова также успешно реализуют свой проект «Россия начинается с меня». Их идея – создание яркого и запоминающегося образа Дальнего Востока для туристов со всего мира. Девушками подготовлена линейка сувенирной продукции.
Основным организатором «Краш-теста» выступает Фонд поддержки малого предпринимательства края. Как отметили в финансовом институте, заявки на участие в отборе принимаются до 7 марта 2019 года на сайте конкурса. В проекте должны быть отражены: бизнес-идея, финансовая составляющая, персонал и продвижение.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, те, у кого еще нет действующего бизнеса, могут принять участие в «разборе» проектов в качестве слушателя и найти для себя инструменты для дальнейшего продвижения своих идей. Помимо этого начинающим предпринимателям презентуют продукты для ведения бизнеса.
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