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Избиратель в Хабаровском крае снял розовые очки и жаждет крови?
Хабаровский край называют сейчас едва ли не самым бурлящим в политическом плане регионом России. Состоявшиеся в сентябре прошлого года губернаторские выборы кардинально изменили отношение электората к участию в голосовании, что, безусловно, отразится на кампании нынешнего года.
Первое приближение
Напомним, что выбирать в сентябре мы будем городскую думу Хабаровска, седьмой созыв Законодательной думы Хабаровского края и депутата Госдумы по 70-му одномандатному округу (взамен Сергея Фургала). Первые прикидки, как это может быть, сделали участники возобновившегося политического клуба с участием политологов, экспертов медиасферы и представителей ведущих политических сил региона - “Единой России”, КПРФ, “Справедливой России”. ЛДПР тоже приглашали, но никто не пришел.
Для затравки доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин озвучил результаты опроса, проведенного в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском и им. Лазо районах. В нем приняли участие 600 человек, и организаторы утверждают, что погрешность результатов составила не более 3,5%. Людям предлагали ответить на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму РФ.
Лидерство в этом опросе захватила ЛДПР с показателем в 32,9%, следом с приличным отрывом “Единая Россия” (12,8%) и КПРФ (11,9%). “Справедливой России” участники исследования готовы отдать голоса лишь в 1% случаев. Стоит отметить, что практически каждый четвертый опрошенный затруднился ответить.
Если сравнить с результатами февральского среза, проведенного компанией “Минченко консалтинг”, вырисовывается практически противоположная тенденция соотношения сил партии власти и либерал-демократов. У первых по России в среднем 32,9%, у вторых - только 12,3%.
Партийный разбор
На волне более чем живого обсуждения одной из новаций, предложенной региональным парламентом на предстоящие выборы, а именно изменения соотношения числа депутатов - “списочников” и “одномандатников”, слово взяли представители региональных отделений КПРФ, “Единой России” и “Справедливой России”.
Он добавил, что последнее время в КПРФ отмечают значительный приток сторонников, особенно молодежи. Кстати, своего кандидата в Госдуму по 70-му Комсомольскому одномандатному округу коммунисты тоже намерены выдвинуть.
Максиму Кукушкину по поводу изменения количества одномандатных округов с 18 до 24 парировал руководитель региональной партийной школы единороссов Иван Прилепский.
Часто возникала проблема - когда нам жаловались, что люди не могут до какого-то депутата дойти или он не до всех своих избирателей может добраться. И это было связано не только с территориальной отдаленностью, но и с большим числом избирателей в округе. Сейчас около 60 тысяч человек в одном округе. И всегда было достаточно много нелестных высказываний в адрес кандидатов, которые избирались по партийным спискам. Люди часто говорили, что будет лучше, если депутаты станут доступнее. Им важнее знать, что наш депутат - Иванов, а не абстрактная партийная структура. С такими людьми избирателям проще. Так и родилось предложение по перенарезке избирательных округов, - сказал Иван Прилепский.
По словам представителя реготделения “Единой России”, самая конкурентная борьба происходит именно на одномандатных округах. И кандидаты, которые идут по одномандатным округам, наиболее открыты по отношению к избирателям.
Коллегу по партии поддержал депутат Законодательной думы края, председатель постоянного комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей Сокуренко:
Он напомнил партнерам по круглому столу, что законодательство позволяет не только изменять соотношение депутатов, избираемых по партийным спискам, и тех, кто идет на выборы по одномандатным округам. В Хабаровском крае, исходя из численности избирателей, можно довести количество народных избранников до 90 (!). И только 25% опять же федеральное законодательство обязывает отдать на откуп партийным спискам.
Своим мнением поделился и председатель хабаровского отделения “Справедливой России” Игорь Глухов.
Что нам фейк, что нам ньюс
Не обошли участники дискуссии и тему информационных вбросов, тренд на которые задан в регионе с осени прошлого года. С интересным мнением выступил общественник, автор “Дальневосточного блога” Олег Белозеров.
Белозеров попытался дать прогноз на предстоящие выборы:
А резюмировал встречу экспертов региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.
- Избиратель снял очки. Розовые, зеленые. Надел преимущественно черные. Они все видят в негативе. “Ура-патриотизм” уже не пройдет. “Единой России” будет очень тяжело. Будет большой груз ответственности за предыдущую политику. И никого не волнует, что было сделано хорошего. Сейчас - плохо, и считают виноватой эту партию. Очень хорошие шансы у КПРФ, ЛДПР, есть шансы у справедливороссов, даже у партии “Родина” есть шансы. Про избирательные округа. Без разницы, какая будет система. Но с точки зрения избирателя мажоритарная система предпочтительнее. И когда говорят: это в пользу какой-то партии, мне странно это слышать. Знаете, я поездил по стране, видел, как побеждают коммунисты на округах - яростно, весело, оголтело. Видел, как побеждают эсеры на округах, как либерал-демократы, как маленькие партии, о которых уже не помнят. Мы сейчас возвращаемся к классической избирательной кампании. Все ”грязные” технологии админресурса уже не работают. Вбросы - сумасшедших нет, в тюрьму никто не хочет. Фальсификации внутри комиссий тоже ловятся. Бюджетники не пойдут голосовать строем за указанного кандидата. С людьми надо говорить. Кампания будет очень конкурентная. Полагаю, что подавляющее большинство действующих депутатов от правящей партии не пройдут в следующий состав. Народ жаждет крови. Жаждет крови виноватых в низком уровне своей жизни. На первый план сейчас выходят такие вещи, как социология, как работа с кандидатом, умение кандидата выступать, умение быть убедительным, его популярность. Это классика, как в Риме три тысячи лет назад. Пришел к избирателям - донес свой месседж, убедил, они пришли, проголосовали. Большая численность депутатов позволяет обострить конкуренцию в округах, быть депутату ближе к избирателям. Избирателям будет с кого спросить.
Ольга Шабалина
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