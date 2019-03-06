Избиратель в Хабаровском крае снял розовые очки и жаждет крови?

Хабаровский край называют сейчас едва ли не самым бурлящим в политическом плане регионом России. Состоявшиеся в сентябре прошлого года губернаторские выборы кардинально изменили отношение электората к участию в голосовании, что, безусловно, отразится на кампании нынешнего года.





Первое приближение

Напомним, что выбирать в сентябре мы будем городскую думу Хабаровска, седьмой созыв Законодательной думы Хабаровского края и депутата Госдумы по 70-му одномандатному округу (взамен Сергея Фургала). Первые прикидки, как это может быть, сделали участники возобновившегося политического клуба с участием политологов, экспертов медиасферы и представителей ведущих политических сил региона - “Единой России”, КПРФ, “Справедливой России”. ЛДПР тоже приглашали, но никто не пришел.

Для затравки доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин озвучил результаты опроса, проведенного в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском и им. Лазо районах. В нем приняли участие 600 человек, и организаторы утверждают, что погрешность результатов составила не более 3,5%. Людям предлагали ответить на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму РФ.

Лидерство в этом опросе захватила ЛДПР с показателем в 32,9%, следом с приличным отрывом “Единая Россия” (12,8%) и КПРФ (11,9%). “Справедливой России” участники исследования готовы отдать голоса лишь в 1% случаев. Стоит отметить, что практически каждый четвертый опрошенный затруднился ответить.

Если сравнить с результатами февральского среза, проведенного компанией “Минченко консалтинг”, вырисовывается практически противоположная тенденция соотношения сил партии власти и либерал-демократов. У первых по России в среднем 32,9%, у вторых - только 12,3%.



- Идет еще волна после губернаторских выборов. Тенденция партийной линии ЛДПР у нас сохраняется. А ситуация в Хабаровском крае радикально отличается от той, что есть на сегодняшний день в целом по стране. Если посмотреть данные других структур, которые занимаются выборами, то ситуация тоже выглядит непростой. Примерно от 11 до 14% набирает «ЕР». ЛДПР - около 30%. У КПРФ - 24%. Очень много неопределившихся. И еще 2-2,5% - те, кто придет и испортит бюллетени. У нас примерно 1,5% таких было и на губернаторских выборах, - поделился наблюдениями профессор Ярулин.



Партийный разбор

На волне более чем живого обсуждения одной из новаций, предложенной региональным парламентом на предстоящие выборы, а именно изменения соотношения числа депутатов - “списочников” и “одномандатников”, слово взяли представители региональных отделений КПРФ, “Единой России” и “Справедливой России”.



- Противопоставлять себя кому-либо мы не будем. Делиться на самовыдвиженцев и сторонников партии, думаю, неправильно. Мы будем вырабатывать свою собственную программу экономическую - городскую, краевую, согласовывать ее на всех уровнях. С ней мы пойдем в народ, на выборы. Никаких скандалов от нас вы не увидите. Мое личное мнение - выборы должны пройти максимально чисто, честно. Уже звучит мнение, что выборы будут “вау!”. Но это если и будет, то не от нас. Что касается новой нарезки округов - не согласен, что исчез запрос на партийность. Наоборот, интерес к партиям и их программам растет. Считаю, что на переправе коней не меняют. Это плохо, это настораживает избирателей. Выборы будут особыми. Люди почувствовали, что в их руках есть власть. У людей появилась надежда, - изложил свою позицию и.о. первого секретаря крайкома КПРФ Максим Кукушкин.

- Все понимают, что определенное время была гегемония «ЕР», она достаточно долго сохранялась. В связи с этим наша партия имеет, пожалуй, самую обширную сеть взаимодействия с избирателями на местах. Есть общественные приемные, поток людей туда не снизился. Мы понимаем, что уровень доверия партии немного упал, но даже по работе общественной приемной видно, что люди задают вопросы и рассчитывают на помощь.

Он добавил, что последнее время в КПРФ отмечают значительный приток сторонников, особенно молодежи. Кстати, своего кандидата в Госдуму по 70-му Комсомольскому одномандатному округу коммунисты тоже намерены выдвинуть.Максиму Кукушкину по поводу изменения количества одномандатных округов с 18 до 24 парировал руководитель региональной партийной школы единороссов Иван Прилепский.

Часто возникала проблема - когда нам жаловались, что люди не могут до какого-то депутата дойти или он не до всех своих избирателей может добраться. И это было связано не только с территориальной отдаленностью, но и с большим числом избирателей в округе. Сейчас около 60 тысяч человек в одном округе. И всегда было достаточно много нелестных высказываний в адрес кандидатов, которые избирались по партийным спискам. Люди часто говорили, что будет лучше, если депутаты станут доступнее. Им важнее знать, что наш депутат - Иванов, а не абстрактная партийная структура. С такими людьми избирателям проще. Так и родилось предложение по перенарезке избирательных округов, - сказал Иван Прилепский.

По словам представителя реготделения “Единой России”, самая конкурентная борьба происходит именно на одномандатных округах. И кандидаты, которые идут по одномандатным округам, наиболее открыты по отношению к избирателям.



- Я бы вообще ввел мажоритарную систему везде. Потому что это, во-первых, конкуренция. Не секрет, что некоторые партии боятся конкуренции, ставя во главе списка какого-то “паровоза”. А так - кто лучше с избирателями поработает, тот и победит. Нас обвиняют, что мы как-то под себя перекраиваем. Но я бы задал вопрос представителям других партий. Вот для избирателей в этой системе огромный плюс, а где плюсы для нашей партии? Есть ли здесь плюсы для «ЕР» - огромный вопрос. Будут голосовать не за партию, а в большей мере за человека, - таково мнение руководителя региональной партшколы “Единой России”.

- Если количество одномандатников увеличивается, у нас сужается количество людей, с которыми можно пообщаться. Будь моя воля, я бы выступал за то, чтобы все 36 депутатов были одномандатниками.

- В 2015 году я участвовал в выборах по Кировскому одномандатному округу. Уже тогда был велик запрос на справедливость, который особенно обострился сейчас. Наверное, говоря о несправедливости, мы говорим о расслоении доходов - среди людей, среди регионов. В России есть кризис партийной системы. Партии, общественные движения как раз должны быть проводниками идей, витающих в социуме. Они суммируют запросы, исходящие от общества, и перенаправляют их на государственный уровень. Что касается предстоящих выборов, неважно, от какой партии идет кандидат или он будет выдвигаться по одномандатному округу. Важно встречаться с людьми, важно разговаривать, не только слушать, но и слышать, понимать запросы избирателей. Предлагать им простые, понятные и проверяемые впоследствии вещи. Каждая партия, каждый кандидат должны доказать, чем они лучше, - высказался Игорь Глухов.

Коллегу по партии поддержал депутат Законодательной думы края, председатель постоянного комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей Сокуренко:Он напомнил партнерам по круглому столу, что законодательство позволяет не только изменять соотношение депутатов, избираемых по партийным спискам, и тех, кто идет на выборы по одномандатным округам. В Хабаровском крае, исходя из численности избирателей, можно довести количество народных избранников до 90 (!). И только 25% опять же федеральное законодательство обязывает отдать на откуп партийным спискам.Своим мнением поделился и председатель хабаровского отделения “Справедливой России” Игорь Глухов.





Уже звучит мнение, что выборы будут “вау!”



Что нам фейк, что нам ньюс

Не обошли участники дискуссии и тему информационных вбросов, тренд на которые задан в регионе с осени прошлого года. С интересным мнением выступил общественник, автор “Дальневосточного блога” Олег Белозеров.



- Иногда можно сказать что-то про кого-то, и все поверят. А про кого-то скажут нечто, и никто не поверит. Я провел в течение двух дней опросы своих знакомых. Задал вопрос: если вы узнаете, например, что губернатор хранит в машине килограмм кокаина? Все сказали - да я не поверю. Получается, что если будут выдвинуты кандидаты, которые пользуются доверием, то им все равно, что про них напишут. А в соцсетях - достаточно иметь 10 человек поддержки, которые “запинают” под каждым постом остальных (чем сейчас, на наш взгляд, активно пользуется медиаблок краевого правительства. - Прим. авт.).

- “Единая Россия” вряд ли наберет больше 40%. Наиболее интересная борьба развернется между ЛДПР и КПРФ. Быть может все, что угодно. Любого спросите - что будет завтра, никто не рискнет предсказать. Единороссы, возможно, придумают какую-нибудь “бомбу”. Вроде переноса столицы ДФО, который сработал на выборах в Приморье. Зарплаты врачей, учителей, другие методы. Возможны какие-то шаги, способные изменить соотношение избирателей. Ставить крест на “Единой России” не стоит. Нужна честная конкурентная борьба. Борьба за избирателя. Партии должны конкурировать друг с другом, предлагая, как сделать лучше жизнь в крае.

Белозеров попытался дать прогноз на предстоящие выборы:А резюмировал встречу экспертов региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.- Избиратель снял очки. Розовые, зеленые. Надел преимущественно черные. Они все видят в негативе. “Ура-патриотизм” уже не пройдет. “Единой России” будет очень тяжело. Будет большой груз ответственности за предыдущую политику. И никого не волнует, что было сделано хорошего. Сейчас - плохо, и считают виноватой эту партию. Очень хорошие шансы у КПРФ, ЛДПР, есть шансы у справедливороссов, даже у партии “Родина” есть шансы. Про избирательные округа. Без разницы, какая будет система. Но с точки зрения избирателя мажоритарная система предпочтительнее. И когда говорят: это в пользу какой-то партии, мне странно это слышать. Знаете, я поездил по стране, видел, как побеждают коммунисты на округах - яростно, весело, оголтело. Видел, как побеждают эсеры на округах, как либерал-демократы, как маленькие партии, о которых уже не помнят. Мы сейчас возвращаемся к классической избирательной кампании. Все ”грязные” технологии админресурса уже не работают. Вбросы - сумасшедших нет, в тюрьму никто не хочет. Фальсификации внутри комиссий тоже ловятся. Бюджетники не пойдут голосовать строем за указанного кандидата. С людьми надо говорить. Кампания будет очень конкурентная. Полагаю, что подавляющее большинство действующих депутатов от правящей партии не пройдут в следующий состав. Народ жаждет крови. Жаждет крови виноватых в низком уровне своей жизни. На первый план сейчас выходят такие вещи, как социология, как работа с кандидатом, умение кандидата выступать, умение быть убедительным, его популярность. Это классика, как в Риме три тысячи лет назад. Пришел к избирателям - донес свой месседж, убедил, они пришли, проголосовали. Большая численность депутатов позволяет обострить конкуренцию в округах, быть депутату ближе к избирателям. Избирателям будет с кого спросить.





Ольга Шабалина









