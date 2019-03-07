Производство на «Полянке» в Николаевском районе запустят в мае

Компания «НГК Ресурс» готовит к запуску в Николаевском районе месторождение «Полянка». По проекту на нем будут добывать 1,5 тонны золота в год. Предприятие вошло в финальную стадию подготовки. Ориентировочно, производство запустят в мае.

Напомним, что строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. К августу уже были готовы карьер, рабочие площадки, пирс, склады, дороги, установлены подстанция, генератор, смонтированы водозабор и ЛЭП. Также компания обустроила базовый лагерь для рабочих. Сегодня там есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы.

- Добывать руду на «Полянке» планируют открытым способом. А извлекать драгметаллы из нее будут с помощью технологии кучного выщелачивания. Такой метод в крае пока применяется только на предприятиях холдинга «Полиметалл». «НГК Ресурс» станет второй компанией, освоившей в нашем регионе подобное производство. Задача властей – проконтролировать неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства, - сообщил и.о. министра природных ресурсов края Вячеслав Катрушев.

Сейчас на площадке месторождения готов к запуску дробильно-сортировочный комплекс. Производственная мощность его оборудования – 600 тонн руды в час. Затем измельченную породу будут укладывать в кучи на площадку, покрытую специальной пленкой. После ее обработки химическими реактивами золотосодержащий раствор попадет в специальный резервуар, откуда поступит в переработку на золотоизвлекательную фабрику.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, месторождение «Полянка» может стать одним из крупных в Хабаровском крае. Защищенные запасы золота только по одной южной зоне составляют 15,2 тонны, но в целом будут больше. Сейчас ведется доразведка месторождения. Компания «НГК Ресурс» реализует проект как резидент ТОР «Николаевск». По первому этапу вложения превысили 2,5 млрд рублей. На золотодобывающем комплексе трудоустроено 500 человек.