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Производство на «Полянке» в Николаевском районе запустят в мае
Компания «НГК Ресурс» готовит к запуску в Николаевском районе месторождение «Полянка». По проекту на нем будут добывать 1,5 тонны золота в год. Предприятие вошло в финальную стадию подготовки. Ориентировочно, производство запустят в мае.
Напомним, что строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. К августу уже были готовы карьер, рабочие площадки, пирс, склады, дороги, установлены подстанция, генератор, смонтированы водозабор и ЛЭП. Также компания обустроила базовый лагерь для рабочих. Сегодня там есть общежитие и столовая, подведены отопление и вода, решены все социальные вопросы.
Сейчас на площадке месторождения готов к запуску дробильно-сортировочный комплекс. Производственная мощность его оборудования – 600 тонн руды в час. Затем измельченную породу будут укладывать в кучи на площадку, покрытую специальной пленкой. После ее обработки химическими реактивами золотосодержащий раствор попадет в специальный резервуар, откуда поступит в переработку на золотоизвлекательную фабрику.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, месторождение «Полянка» может стать одним из крупных в Хабаровском крае. Защищенные запасы золота только по одной южной зоне составляют 15,2 тонны, но в целом будут больше. Сейчас ведется доразведка месторождения. Компания «НГК Ресурс» реализует проект как резидент ТОР «Николаевск». По первому этапу вложения превысили 2,5 млрд рублей. На золотодобывающем комплексе трудоустроено 500 человек.
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