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Заявки на «Студенческую весну» принимаются в Хабаровском крае
В Хабаровском крае продолжается прием заявок на участие в юбилейном фестивале «Студенческая весна - 2019». 25-й смотр-конкурс научного и творческого потенциала молодежи пройдет в Хабаровске в апреле. Ожидается, что мероприятие объединит свыше тысячи молодых людей.
Обладатели Гран-при творческой программы краевого смотра-конкурса отправятся в Пермь на Всероссийскую «Студенческую весну-2019».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, прием работ научно-исследовательской программы продлится до 15 марта, творческой программы до 22 марта 2019 года. Подробности, условия участия и все документы можно найти здесь или уточнить информацию по телефону +7 (4212) 46-43-10, 31-66-41.
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