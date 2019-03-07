Заявки на «Студенческую весну» принимаются в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается прием заявок на участие в юбилейном фестивале «Студенческая весна - 2019». 25-й смотр-конкурс научного и творческого потенциала молодежи пройдет в Хабаровске в апреле. Ожидается, что мероприятие объединит свыше тысячи молодых людей.

- По сложившейся традиции фестиваль откроет конкурс студенческих научных работ, в рамках которого состоятся обсуждения заявленных материалов на тему экономики, истории, юриспруденции, социальной политики и других. С 9 по 13 апреля пройдет отбор творческих заявок. Вход на конкурсные просмотры свободный, поэтому приглашаем всех желающих в КСК «Арсеналец». 27 апреля в Городском дворце культуры состоится гала-концерт с участием лучших коллективов и солистов края, - рассказал председатель краевого комитета по молодежной политике Евгений Демин.

Обладатели Гран-при творческой программы краевого смотра-конкурса отправятся в Пермь на Всероссийскую «Студенческую весну-2019».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, прием работ научно-исследовательской программы продлится до 15 марта, творческой программы до 22 марта 2019 года. Подробности, условия участия и все документы можно найти здесь или уточнить информацию по телефону +7 (4212) 46-43-10, 31-66-41.