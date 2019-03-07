Школы для будущих ученых появятся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае появятся школы, в которых будут готовить будущих ученых. Регион вошел в число пилотных субъектов, где планируется реализовать стратегию научно-технологического развития РФ по созданию «опорных школ». Всего отобрано 110 образовательных учреждений в 32 регионах. Из них пять – на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае по предложению Российской академии наук предложено создать «опорные школы» на базе трех учебных заведений: Математический лицей и гимназия №5 в Хабаровске и лицей №1 в Комсомольске-на-Амуре. Еще две планируется открыть в Приморском крае – в гимназиях №1 и №4 во Владивостоке.

В этих учебных заведениях предполагается создать максимально благоприятные условия для обучения талантливых детей. Здесь они займутся углубленным освоением отдельных учебных предметов, чтобы в дальнейшем построить успешную карьеру в области науки и высоких технологий. Это послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

- Школы выбирала Российская академия наук, исходя из рейтинга образовательных учреждений, которые существуют в стране. Кроме того, учитывалось местоположение и наличие академических институтов с подходящей структурой. Ежегодно стране необходимо 10 тысяч молодых ученых. Главная задача – сделать все возможное, чтобы дети в таких школах смогли развиваться и, впоследствии, продолжить исследования в своем регионе, - сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Она также отметила, что в «опорных школах» кроме учителей с детьми будут работать ученые. Они займутся не только научно-исследовательской деятельностью, но и будут преподавать по специально разработанным образовательным программам.

По информации прессс-службы правительства региона, на сегодняшний день интеллектуальный потенциал Хабаровского края – 3500 научных работников, в том числе около 400 докторов наук, более 2000 ученых и специалистов в возрасте до 35 лет. Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в аспирантурах 9 вузов и 7 научных организаций по 31 направлению наук. В регионе действуют 15 диссертационных советов по семи отраслям наук.