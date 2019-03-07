Хабаровские волонтеры очистят город от незаконных объявлений

Волонтеры Хабаровска вышли на «тропу войны» с расклейщиками объявлений. В ходе рейда на четырех улицах Краснофлотского района добровольцы, вооруженные ножами и мешками для мусора, снимали со световых опор и деревьев объявления.

«Сегодня у нас первый рейд в рамках акции «Чистый город». В добровольческом штабе района мы разработали маршруты, и каждую неделю по средам будем выходить в рейды по уничтожению несанкционированных объявлений, которые портят вид нашего района. В акции преимущественно будут участвовать студенты техникумов», - рассказала заведующая сектором комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска Анна Малахова.

Итогом первого рейда стали пять мешков, наполненных деревянными и картонными табличками с объявлениями.

«Я хочу сделать город немного лучше, красивее, поэтому и решил участвовать в акции с друзьями. Сегодня мы очистили много столбов и деревьев вдоль улиц, но некоторые объявления было недостать. Надеюсь, эта чистота, которую мы навели, сохранится подольше», - рассказал студент «Машиностроительного техникума» Сергей Бай.

Борьбу с незаконной рекламой ведут и специалисты профильного отдела городской администрации. Всего в Хабаровске с начала года было демонтировано более 50 рекламных конструкций, установленных в обход закона. За два месяца отдел наружной рекламы мэрии Хабаровска направил более двух десятков материалов в полицию и прокуратуру для привлечения к административной ответственности недобросовестных рекламораспространителей.