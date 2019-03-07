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Хабаровские волонтеры очистят город от незаконных объявлений
Волонтеры Хабаровска вышли на «тропу войны» с расклейщиками объявлений. В ходе рейда на четырех улицах Краснофлотского района добровольцы, вооруженные ножами и мешками для мусора, снимали со световых опор и деревьев объявления.
Итогом первого рейда стали пять мешков, наполненных деревянными и картонными табличками с объявлениями.
Борьбу с незаконной рекламой ведут и специалисты профильного отдела городской администрации. Всего в Хабаровске с начала года было демонтировано более 50 рекламных конструкций, установленных в обход закона. За два месяца отдел наружной рекламы мэрии Хабаровска направил более двух десятков материалов в полицию и прокуратуру для привлечения к административной ответственности недобросовестных рекламораспространителей.
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