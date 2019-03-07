В Хабаровском крае пройдут масленичные гуляния

В эти выходные во всех районах Хабаровского края пройдут масленичные гуляния. В Хабаровске зиму будут провожать 9 марта на семи площадках. В Комсомольске-на-Амуре основные праздничные мероприятия организованы 9 и 10 марта. В сельских поселениях гуляния пройдут при домах культуры 10 марта.

В краевом центре 9 марта в Железнодорожном районе праздник стартует в полдень в сквере поселка имени Горького. В Индустриальном – на территории зоны отдыха «Дельфин» в 12 часов. В это же время праздновать будут в Кировском районе на территории набережной в районе памятника «Черный тюльпан», а в Краснофлотском районе – на площади перед кинотеатром «Хабаровск». В Центральном районе мероприятие стартует в 14.00 на территории нижнего городского пруда.

В этот же день гостей ждут в Хабаровском краевом музее им. Гродекова, где пройдет интерактивная сказка «Масленичный разгуляй» - это игры и праздничный хоровод. Кукольный театр «Сюрприз» представит фрагменты традиционных ярмарочных постановок и одного из самых ярких их персонажей - Петрушку.

В Комсомольске-на-Амуре 9 марта в 13.00 начнется народное гуляние на площади возле Драматического театра. Гостям предложат бесплатные блины, будут работать торговые палатки с горячим чаем и масленичными пирогами. А 10 марта с 11 утра гостей ждут возле «Алмаз». Мероприятия также пройдут в «Силинском» парке и зооцентре «Питон».

10 марта «Масленичный разгуляй» развернется в полдень в Амурске на площади перед Дворцом культуры. В 13.00 праздник начнется в Николаевске-на-Амуре и Охотске. В это же время на народное гуляние при сельских домах культуры ждут жителей Троицкого и еще 12 поселений Нанайского района. В Вяземском масленицу будут отмечать на площади «Виадук» с 11 утра.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на многих площадках местные жители смогут испытать свои силы на ледяном столбе, в перетягивании каната, битве мешками и в других народных забавах. Кроме того, для гостей будут работать ярмарки, где можно будет купить различные угощения и товары. Завершатся гуляния традиционным сжиганием чучела Масленицы.