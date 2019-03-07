В Хабаровске ввели противопожарный режим 

Ежедневно на территории краевого центра регистрируется от 10 до 15 палов сухой травы. Для предупреждения возгораний в ходе объезда мэр Сергей Кравчук распорядился скосить весь сухостой вдоль дорог и возле предприятий различных форм собственности. Срок исполнения поручения 10 дней.

Полоса, где пролегает детская железная дорога, заросла бурьяном высотой в человеческий рост. Из-за брошенного окурка или непотушенной спички полынь загорится как факел. Похожая ситуация и возле шиномонтажного комплекса, расположенного в Железнодорожном районе.

«Вы должны следить за санитарным состоянием прилегающей территории. Не успели убрать траву осенью, - косите сейчас. Хабаровчане не должны дышать дымом. Дней 7-10 вам хватит, для того, чтобы разобраться с сухостоем?»,- обращаясь к директорам предприятий, сказал мэр Сергей Кравчук.

В середине прошлой недели из-за палов сухой травы на острове Большом Уссурийском, в ЕАО, а также в соседнем Китае Хабаровск заволокло дымом. Из-за малоснежной зимы ситуация может повториться.

«Постановлением мэра Хабаровска на территории города вводится противопожарный режим. На загородных территориях и в лесу будет действовать запрет на разведение костров. Дачникам объявят табу на сжигание травы. Нарушителям режима грозит крупный штраф»,- рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов.

Уже сейчас за несвоевременный покос травы специалисты профильного управления наказывают нарушителей рублем.

«За нарушение правил благоустройства должностному лицу грозит штраф в 10 тысяч рублей, юридическому – в пять раз больше»,- рассказал начальник городского управления административно-технического контроля Александр Якимов.

С начала года за неубранный сухостой оштрафованы около сорока предприятий различных форм собственности. С введением противопожарного режима в Хабаровске сотрудники МЧС и муниципалитета начнут спрашивать с нарушителей по всей строгости.