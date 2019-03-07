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В Хабаровске ввели противопожарный режим
Ежедневно на территории краевого центра регистрируется от 10 до 15 палов сухой травы. Для предупреждения возгораний в ходе объезда мэр Сергей Кравчук распорядился скосить весь сухостой вдоль дорог и возле предприятий различных форм собственности. Срок исполнения поручения 10 дней.
Полоса, где пролегает детская железная дорога, заросла бурьяном высотой в человеческий рост. Из-за брошенного окурка или непотушенной спички полынь загорится как факел. Похожая ситуация и возле шиномонтажного комплекса, расположенного в Железнодорожном районе.
В середине прошлой недели из-за палов сухой травы на острове Большом Уссурийском, в ЕАО, а также в соседнем Китае Хабаровск заволокло дымом. Из-за малоснежной зимы ситуация может повториться.
Уже сейчас за несвоевременный покос травы специалисты профильного управления наказывают нарушителей рублем.
С начала года за неубранный сухостой оштрафованы около сорока предприятий различных форм собственности. С введением противопожарного режима в Хабаровске сотрудники МЧС и муниципалитета начнут спрашивать с нарушителей по всей строгости.
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