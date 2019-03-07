Энергоэффективный ремонт компенсируют в Хабаровском крае

До 5 млн рублей смогут возместить жители домов в Хабаровском крае, где выполнен энергосберегающий капитальный ремонт. Средства можно получить в рамках специальной программы, реализуемой Фондом содействия реформированию ЖКХ. Как уточнили в минЖКХ края, размер финансовой помощи определяется по методике. Во-первых, в отремонтированном доме должна быть зафиксирована фактическая экономия энергоресурсов – не менее 10% от расхода. В этом случае можно запросить возмещение понесенных расходов по выполненным работам и услугам. Сумма не может превышать 80% от затрат и 5 млн рублей.

- Есть еще ряд дополнительных условий для участников. К примеру, в доме должны быть обязательно установлены общедомовые приборы учета тепловой и электрической энергии. Все работы по модернизации необходимо провести не позднее окончания года, в который подана заявка на компенсацию. Также дом не может быть аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а срок его эксплуатации должен составлять более 5 и менее 60 лет. Кроме того, необходимо, чтобы энергоэффективный капремонт был выполнен непосредственно на деньги жильцов, а не за счет средств, собранных с других домов Фондом капремонта, - пояснил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

В настоящее время в Хабаровском крае практически 80% жилого фонда находится в собственности у граждан. При этом коллективными приборами учёта электроэнергии уже оборудовано свыше 92% многоэтажек, теплосчетчиками – около 30% домов, приборами учета воды – примерно 30% жилья. Как сообщает пресс-служба правительства края, обычно мероприятия по энергосбережению включают более широкий перечень работ, а не только установку счетчиков. Это могут быть монтаж индивидуальных тепловых пунктов с функцией автоматического регулирования температуры, светодиодного освещения мест общего пользования, различные работы по изоляции, использование современных технологических решений при монтаже систем водо- и теплоснабжения.