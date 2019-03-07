Хабаровские медики недовольны уровнем оплаты труда

Победа кандидата от ЛДПР на прошлогодних губернаторских выборах в Хабаровском крае многим жителям региона вселила надежду на коренные перемены. Почти единогласно в тот момент Сергея Фургала поддерживали медики. Во-первых, сказалось его медицинское образование и опыт работы в сфере здравоохранения, а во-вторых, обнадеживали его заявления о необходимости выяснить реальные доходы врачей, медсестер и других работников лечебных учреждений, и при необходимости вывести их на достойный уровень.

Надежда затеплилась в ноябре 2018 года, когда, находясь в Комсомольске-на-Амуре, глава региона публично дал поручение минздраву заново собрать все данные о том, сколько получают люди во вверенных ему организациях.

Неизвестно, где благой порыв дал сбой, но спустя некоторое время Сергей Фургал опять же публично сообщил, что в целом медики зарабатывают достойно. Одновременно стали появляться сообщения, что во многих больницах края санитарок и младших медицинских сестер вывели из категории медперсонала, повысив тем самым средние показатели заработка у врачей и медсестер более высокой категории.

Подобные истории жители разных муниципалитетов Хабаровского края подтвердили в проведенном нами анонимном опросе. Из Амурска сообщили, что там главный врач районной больницы “мухлюет” с оплатой сверхнормативной работы. Двое сотрудниц, не называя своих фамилий, пишут, что приказы издаются с нарушениями, знакомят с ними работников “задним числом”.

- В Комсомольске-на-Амуре весь прошлый год не платили стимулирующие выплаты, премии, надбавки за выслугу, - пожаловался один из участников опроса из города Юности.

Если переходить к конкретным цифрам, то картина получилась следующая. Санитарки зарабатывают не более 18 тысяч рублей (городская клиническая больница № 11, Хабаровск). При этом график работы - день через день, и на целое отделение одна санитарка, поскольку никто не идет на такие ставки с имеющимся объемом работы. Санитарка из краевого перинатального центра сообщила, что получает на руки чуть более 13 тысяч рублей в месяц.

Медицинские сестры: жительница Комсомольска-на-Амуре, работает в больнице посменно день/ночь, 20 тысяч рублей. Хабаровск, медицинская сестра в детском саду, полная занятость, 20 тысяч рублей. Медицинская сестра в районной поликлинике, Хабаровск - 18,5 тысяч рублей. Медсестра из Ванинского района - трудится в двух учреждениях здравоохранения в общей сложности на 2,5 ставки, и, соответственно, получает “космические” 45 тысяч рублей. Медсестра в Советско-Гаванской стоматологической поликлинике на две ставки зарабатывает 27-28 тысяч рублей. По ее словам, врачи-стоматологи в той же поликлинике получают на 3-5 тысяч больше.

Что касается врачей, они были менее откровенны даже учитывая отсутствие необходимости сообщать фамилию.

- Напишу, а “наверху” посчитают, что я подставляю Фургала. Это как приговор себе подписать, - высказался один из несостоявшихся участников опроса.

Те, кто оказался смелее, дают такие цифры: врач из Хабаровска (больница не указана) - полторы ставки, 49 тысяч рублей. Уточнил, что можно заработать и 80 тысяч рублей в месяц, но для этого придется еще и дежурить через день. Уточним, что именно о таком “среднем”

уровне оплаты труда врачей (81 тысяча рублей) в июле прошлого года Президенту страны докладывал предшественник Сергея Фургала.

Бывший хирург признался, что уволился, будучи не в силах продолжать работать по 200 часов в месяц (т.е. перерабатывая в среднем 10 часов в неделю) за 48 тысяч. Человек, представившийся сельским стоматологом, поделился, что его заработок в этом году вырос - 31 тысяча рублей. Годом ранее ему платили 27,7 тысячи.

При этом многие участники опроса сетуют, что несколько ставок приходиться брать не только из-за стремления обеспечить свои семьи, но и ввиду элементарного отсутствия людей. Штаты повсеместно недоукомплектованы, а перспективы их пополнения никто не видит в нынешних условиях. Тратить более полумиллиона рублей на получение медицинского образования, чтобы потом влачить жалкое существование, молодежь хочет все меньше. По этой же причины квалифицированные медики уходят из госсектора в частные клиники.

Как в таких условиях нынешнее краевое правительство намерено возвращать престиж эскулапов, обеспечивать кадрами новые строящиеся больницы и поднимать общий уровень медицинского обеспечения населения, непонятно. Но то, что ожидания избирателей в столь важном вопросе не оправдываются, это факт.